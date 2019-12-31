Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı.. 2020 Milli Piyango bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN HEYECAN DORUKTA

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.



Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor. Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak.



Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.



Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.