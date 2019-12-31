Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı.. 2020 Milli Piyango bilet sorgulama
Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasına artık çok az bir süre kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin bu yıl ki ikramiye tutarı 80 Milyon TL. Hayallerine kavuşmak isteyen vatandaşlar Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasının ardından biletlerin nasıl sorgulanacağını ve 2020 Milli Piyango biletlerine ikramiye çıkıp, çıkmadığını nasıl öğreneceklerini merak ediyorlar. Peki Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kala son gelişmeler
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Milli Piyango büyük sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı.. Sonuçların açıklanmasını bekleyen vatandaşlar Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bilet sorgulama ekranını internette araştırmaya başladı. Sonuçlar açıklandığında Hurriyet.com.tr Milli Piyango özel sayfamızdan sonuçları öğrenebileceksiniz..
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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
BÜYÜK İKRAMİYE 80 MİLYON TL TOPLAM İKRAMİYE 436 MİLYON
Milli Piyangonun bu yıl belirlenen büyük ikramiye tutuarı 80 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı özel çekilişinde toplamda 436 milyon ikramiye dağıtılacak.
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
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Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- (Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
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MİLLİ PİYANGO BİLETİ YIRTILIRSA NE YAPILMALI? Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.
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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN HEYECAN DORUKTA
Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor. Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak.
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.