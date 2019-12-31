Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı.. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Türkiye’nin 31 Aralık gündemi Milli Piyango sonuçları oldu. Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen Milli Piyango sonuçları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00 itibariyle Milli Piyango İdaresi canlı yayınyla başladı. Yeni yıl ikramiyesi öncesi nefesler tutuldu. Talih kuşunun bugün hangi bilete çıkacağı merak konusu. Milli Piyango heyeti huzurunda yapılan çekiliş başlarken ilk çekiliş bin liralık ödül için yapıldı.

Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor. Büyük ikramiyenin ödülü 80 milyon olacak. Bugün saatler 20:30’u gösterdiğinde büyük çekilişin yapılması bekleniyor ancak bu çekilişin öncesinde ise toplamda 436 milyon liralık bir ödül dağıtılacak.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. 80 milyonluk büyük ikramiye ise satılan bir bilete çıkana kadar çekiliş yapılmaya devam edecek. Saatler 20.00 ile 21.00 arasında da amorti çekilişinin yapılması bekleniyor.