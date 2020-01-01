Milli Piyango 2020 sonuçları tam liste – Kısa yol Milli Piyango bilet sorgulama sayfası
Milli Piyango 2020 sonuçları 31 Aralık akşamından bu yana takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) düzenlenen yılbaşı özel çekilişi canlı yayında gerçekleşti, ikramiye kazanan numaraların tam listesi kısa sürede açıklandı. Büyük ikramiyenin 4 il arasında bölündüğü Milli Piyango çekilişinde teselli ikramiyesi de verildi. Bilet sahipleri sonuçların açıklanması ardından ‘Milli Piyango bilet sorgula 2020’ sayfasını ziyaret ediyor. Peki, telefondan Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango bilet sorgulama sayfası, sıralı tam liste ve Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hakkında tüm merak edilenler…
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Milli Piyango sonuçları açıklamasının ardından 80 milyon liralık büyük ikramiyenin, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet ettiği duyuruldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak duyuruldu. Büyük ikramiyenin ardından ise en çok merak edilen her yıl olduğu gibi amorti kazanan numaralar oldu. Yeni yılın ilk gününde Milli Piyango bilet sorgulaması yapacak vatandaşlar da MPİ'nin ilan ettiği 2020 sıralı tam listeyi sorguluyor. Öte yandan diğer büyük miktardaki çekilişlerin sonuçları da şans oyunu müdavimlerince araştırılıyor. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sıralı tam liste...
2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU
Milli Piyango İdaresi (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre büyük ikramiye dörde bölündü. Öte yandan Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
Sizler de sahip olduğunu MPİ yılbaşı özel çekilişine ait biletleri haberimizdeki linkten kolayca sorgulayabilir, biletleriniz ikramiye durumunu öğrenebilirsiniz. Biletinizi sorgulamak için lütfen bir sonraki sayfaya geçiniz.
Yeni yıla saatler kala açıklanan Milli Piyango 2020 yılbaşı ikramiye sonuçları, hüriyet.com.tr sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. MPİ'nin dağıtacağı milyonlarca liralık ikramiyeden herhangi bir tutar kazanıp kazanmadığını merak eden vatandaşlar, 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı aracılığıyla biletindeki durumunu sorgulayabilecek.
Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti.
En çok merak edilenlerden olan amorti rakamları ise 4 ve 8 oldu.
Çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
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DÖRT KİŞİ 2020'YE MİLYONER GİRDİ
Geçtiğimiz yılbaşı öncesi biletlerin dijital sisteme geçmesi dolayısıyla sonuçların daha erken açıklanabileceğini duyuran Milli Piyango İdaresi, bu nedenle önceki yıl olduğu gibi bu yıl da çekilişe erken saatlerde başladı.Saat 15.00’da ilk çekilişi gerçekleştiren idare, büyük ikramiye çekilişini saat 20.00-21.00 aralığında tamamladı.
Milli Piyango büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde dağıtılacak olan ikramiye tutarı 80 milyon TL oldu. İkramiye yarım bilete isabet ederse 40 milyon, çeyrek bilete isabet ederse 15 milyon TL olacaktı. İkramiye çeyrek bilete isabet etti.
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2020'NİN ŞANSLI İLLERİ ONLAR OLDU
Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
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Büyük ikramiyede büyük artış
Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.
Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.
Geçen sene büyük ikramiye 70 milyon liraydı. Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin liraydı ve tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılmıştı.
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İLK ÇEKİLİŞ O TARİHTEYDİ
Faaliyetine 5 Temmuz 1939 yılında başlayan Milli Piyango İdaresi, ilk Milli Piyango çekilişini 11 Kasım 1939 tarihinde gerçekleştirdi. O dönem, biletleri 1 lira olarak satışa sunulan çekiliş, Türk Hava Kurumu (THK) adına tertip edilmiş, ikramiyelerin verilmesini de yine THK taahhüt etmişti. İkramiye ödemeleri ise Milli Piyango direktörlüğü ve Türk Hava Kurumu şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilmişti.
Piyango çekilişleri, Milli Piyango İdaresi kurulmadan önce Türk Hava Kurumu’na destek sağlamak amacıyla ‘Tayyare Piyangosu’ ismiyle düzenlenmekteydi. Bu çekilişi tertip eden ise Türk Tayyare Cemiyetiydi.