Milli Piyango 2020 sonuçları tam liste – Kısa yol Milli Piyango bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango sonuçları açıklamasının ardından 80 milyon liralık büyük ikramiyenin, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet ettiği duyuruldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak duyuruldu. Büyük ikramiyenin ardından ise en çok merak edilen her yıl olduğu gibi amorti kazanan numaralar oldu. Yeni yılın ilk gününde Milli Piyango bilet sorgulaması yapacak vatandaşlar da MPİ'nin ilan ettiği 2020 sıralı tam listeyi sorguluyor. Öte yandan diğer büyük miktardaki çekilişlerin sonuçları da şans oyunu müdavimlerince araştırılıyor. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sıralı tam liste...



2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU



Milli Piyango İdaresi (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre büyük ikramiye dörde bölündü. Öte yandan Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.



Sizler de sahip olduğunu MPİ yılbaşı özel çekilişine ait biletleri haberimizdeki linkten kolayca sorgulayabilir, biletleriniz ikramiye durumunu öğrenebilirsiniz. Biletinizi sorgulamak için lütfen bir sonraki sayfaya geçiniz.