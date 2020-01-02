2020 Milli Piyango sorgulama makinesi ile yılbaşı sonuçları ve Şans Topu sonuçlarını öğrenin
Milli Piyango sonuçları ardında gözler Şans Topu sonuçlarına çevrildi. 31 Aralık'ta tamamlanan Milli Piyango yılbaşı çekilişi ardından 2020'nin ilk Şans Topu sonuçları 1 Ocak Çarşamba akşamı belli oldu. Milli Piyango sonuçları neticesinde ikramiye kazanamayan vatandaşlar Şans Topu sonuçlarına odaklandı. Peki, Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? İşte yılbaşı Milli Piyango sonuçları ve Şans Topu sonuçlarına ilişkin bilgiler...
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Milli Piyango İdaresi Milli Piyango yılbaşı sonuçları ardından 2020'nin ilk Şans Topu çekilişini de tamamladı. 968. Hafta Şans Topu sonuçları 1 Ocak Çarşamba akşamı canlı yayında açıklandı. 2020 Milli Piyango sorgulama makinesi ile hem yılbaşı sonuçları hem de Şans Topu sonuçları görüntülenebiliyor. İşte Milli Piyango sonuçları ve 1 Ocak Şans Topu çekilişi sonucuyla ilgili bilgiler...
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Şans Topu 1 Ocak sonuçları:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 7, 18, 25, 34 ve artı 5 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 968. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen kişi olmazken, 764 bin 474,39 lira tutarındaki ikramiye devretti.
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 699 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 230 kişi 429 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 659 kişi 46 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 69 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 262 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 180 bin 180 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI
Yılbaşı Milli Piyango çekilişi ardından şansını Şans Topu'nda deneyen vatandaşlar, 2020'nin 2. gününde Milli Piyango sonuçları araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Milli Piyango sonuçları bu yıl hangi rakamlara kazandırdı?
Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.
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Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?
Milli Piyango ve Şans Topu sonuçları anlık olarak Hurriyet.com.tr üzerinden takip edilebiliyor. Hurriyet.com.tr’nin “2020 Milli Piyango bilet sorgulama” sayfasından isterseniz biletlerini sorgulayabilir, isterseniz de sıralı tam listeyi görüntüleyebilirsiniz.
2020 Milli Piyango yılbaşı sonuçları ve Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.