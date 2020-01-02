2020 Milli Piyango sorgulama makinesi ile yılbaşı sonuçları ve Şans Topu sonuçlarını öğrenin





MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI



Yılbaşı Milli Piyango çekilişi ardından şansını Şans Topu'nda deneyen vatandaşlar, 2020'nin 2. gününde Milli Piyango sonuçları araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Milli Piyango sonuçları bu yıl hangi rakamlara kazandırdı?



Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.



Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.



Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.



Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.