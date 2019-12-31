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Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 20:39, /

Bilet sorgula: Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi’nin açıkladığı çekiliş sonuçları sonrası 2020 Yılbaşı bilet sorgula sistemi aracılığıyla çeyrek, yarım ve tam küpürlere isabet eden ikramiyeler tek tuşla sorgulanabiliyor. Hayalleri süsleyen ‘Büyük ikramiye nereye çıktı?’ sorusu ise 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları sonrasında netlik kazandı. Peki, Büyük ikramiye nereye isabet etti? İşte, Milli Piyango 2020 bilet sorgulama ekranı ve yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste görüntüleme imkanı

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı ve büyük ikramiye çıkan iller belirlendi. Şimdi bilet sorgulama heyecanı başladı.. Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiye isabet eden iller İstanbul, Bursa, Gaziantep ve İzmir oldu. Milli Piyango sonuçlarını haberimizde bulunan sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz. İşte milli piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.

80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.

8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.

Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.



 

80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR1358490
8 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR9976216
80 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN RAKAMLAR4 ve 8


MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI


Milli Piyango 2020 yılbaşı bilet sorgulama ekranında yer alan bilgiler, idarede yayınlanan sonuçlarla paralel olarak Hurriyet.com.tr’de de yayımlanacak. yaşanan yoğunluktan etkilenmemek için sonuçları, hurriyet.com.tr bilet sorgulama ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.


Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile çıktı? O konu hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…

2SATILMAYAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE OLUYOR

SATILMAYAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE OLUYOR?

Satış merkezleri ve başbayilere sevk edilmeyerek İdare merkez ambarında kalan biletler, çekilişin başlama saatinden önce bilet ambarının bağlı olduğu birimce bir komisyon marifetiyle iptal edilmek suretiyle, bu biletler ve ilgili evrak iade işlemleriyle görevli birime çekilişin başlama saatinden önce zimmetle teslim edildi.

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MİLLİ PİYANGO 2020 SONUÇLARI


Milli Piyango 2020 sonuçları, canlı yayın ile noter huzurunda açıklandı. İşte, büyük ikramiye kazandıran Milli Piyango numaraları
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

4AMORTİ RAKAMLARI VE 8 MİLYONLUK MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU

AMORTİ RAKAMLARI VE 8 MİLYONLUK MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU


Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları belli oldu. Amorti ikramiye isabet eden numaralar 4 ve 8

8 milyon TL isabet eden numara: 9976216

5MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango sonuçları açıklamasının gözler büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı bilgisine çevrilmişti. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı 2020 sonuçları sonrasında biletlerin satıldığı illeri tespit etti. Biletlerin hangi illerden satışa çıktığı, idarenin yaptığı derlemelerin tamamlanmasıyla birlikte haberimizin içerisinde yer alacak.

İşte, Milli Piyango çekişinin dünü ve bugünü hakkında detaylı bilgiler..

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Türkiye’nin ilk şans oyunları çekilişini yapan Türk Hava Kurumu Piyango Genel Direktörlüğü'nün kaldırılarak yerine Milli Piyango Müdürlüğü'nün kurulmasındaki amaç, her iki düzenekte de net karı Milli Savunma Bakanlığı Hava bütçesine aktarılan piyangoyu daha az masrafla yaparak ve karşılıklarını daha güvenli bir biçimde toplamak üzere daha çok bilet satarak geliri arttırmaktı.

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İstanbul' da çalışan Piyango Genel Direktörlüğü personelinin ortalama aylık ücretler toplamı 7.700 lira idi ve biletlerin dörtte üçünün aracılıklarıyla - iki ay vadeli olarak - pazarlandığı baş bayilere aylık çekilişlerde yüzde 12, Yılbaşı piyangosunda yüzde 8 komisyon ödenmekteydi. (Diğer yollardan yapılan satışlarda, bu oran bir-iki puan daha az oluyordu.) En önemlisi, Tayyare Piyangosunun satıcılarından birikmiş yarım milyon TL kadar (yıllık karın üçte birine yakın) birikmiş alacağı tahsil edilememişti .

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Merkezini İstanbul'dan Ankara'ya taşıyan (ama İstanbul ve İzmir'de de şubeler açan) MPİ, veresiye satış yapılan baş bayilik sistemini kaldırmış; peşin para veya banka teminat mektubu ile doğrudan doğruya bayilere ve Ziraat Bankası örgütü ile PTT Memurları Yardımlaşma Sandığı şubelerine bilet vermeye başlamış; personel aylıkları toplamı ortalamasını 5.200 TL dolayına indirmiş; sınıf tertiplerini 6 yerine 3 aylık çekilişler olarak yeniden düzenlenmiş; elle yapılan çekilişler yerine otomatik makineler kullanmaya başlanmıştır. Bütün bu yenilikler sonucunda, umulan gelir artışı sağlanmıştır.

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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

10YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından,ÿ10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 veÿ3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.

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