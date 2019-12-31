Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 20:39,
Bilet sorgula: Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste sorgulama ekranı!
Milli Piyango İdaresi’nin açıkladığı çekiliş sonuçları sonrası 2020 Yılbaşı bilet sorgula sistemi aracılığıyla çeyrek, yarım ve tam küpürlere isabet eden ikramiyeler tek tuşla sorgulanabiliyor. Hayalleri süsleyen ‘Büyük ikramiye nereye çıktı?’ sorusu ise 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları sonrasında netlik kazandı. Peki, Büyük ikramiye nereye isabet etti? İşte, Milli Piyango 2020 bilet sorgulama ekranı ve yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste görüntüleme imkanı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı ve büyük ikramiye çıkan iller belirlendi. Şimdi bilet sorgulama heyecanı başladı.. Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiye isabet eden iller İstanbul, Bursa, Gaziantep ve İzmir oldu. Milli Piyango sonuçlarını haberimizde bulunan sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz. İşte milli piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları
MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.
80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.
8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.
Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.
|80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR
|1358490
|8 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR
|9976216
|80 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN RAKAMLAR
|4 ve 8
MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango 2020 yılbaşı bilet sorgulama ekranında yer alan bilgiler, idarede yayınlanan sonuçlarla paralel olarak Hurriyet.com.tr’de de yayımlanacak. yaşanan yoğunluktan etkilenmemek için sonuçları, hurriyet.com.tr bilet sorgulama ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile çıktı? O konu hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…
SATILMAYAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE OLUYOR?
Satış merkezleri ve başbayilere sevk edilmeyerek İdare merkez ambarında kalan biletler, çekilişin başlama saatinden önce bilet ambarının bağlı olduğu birimce bir komisyon marifetiyle iptal edilmek suretiyle, bu biletler ve ilgili evrak iade işlemleriyle görevli birime çekilişin başlama saatinden önce zimmetle teslim edildi.
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