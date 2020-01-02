Milli Piyango (MPİ) sıralı tam liste! Milli Piyango sonuçları 2020 yılbaşı çekilişinde talihliler merak konusu oldu



’BU YIL İZMİR’E ÇIKACAĞINI SÖYLÜYORDUK’ Çeyrek bilet alan Muzaffer Kaygısız (42) da " İzmir’e çıkmış hayırlı olsun. İnşallah kazanan arkadaş parayı hayırlı yerlerde harcar. Sevindim onun adına. Ben bilet aldım ama henüz bakmadım. Umudum yok, seneye inşallah" dedi. Bülent Üğdül (55) de aldığı 50 adet çeyrek biletten umduğunu bulamadığını belirterek, "Sadece 200 TL’lik amorti çıktı. Başka bir şey yok. Buna da şükür. Şansımı denemek için bu kadar çok bilet aldım" diye konuştu. 20 yıldır bilet satarak geçimini sağladığını söyleyen Nejla Şahin (47) ise, "Bu yıl ilk zamanlarda satışlar biraz yavaştı. Bilet almayı son güne bırakanlar, bu kez bilet bulamadı. Son gün saat 17.00 gibi biletlerimiz bitti. Almaya gelenler de biletsiz kaldı. Biz ’İki yıldır İzmir’e çıkmıyor, bu yıl İzmir’e çıkacak’ diyorduk. Talihlinin İzmir’de olduğunu söylüyorduk ama insanlar inanmıyordu. İnşallah iyi birine çıkmıştır’ diye konuştu.



İzmir Milli Piyango Satıcıları Odası Başkanı Paşa Çakmak da talihlinin bileti hangi bayiden aldığını henüz bilmediklerini, bu sorunun yanıtını ancak yarın kurum açılıp sistemden baktıklarında söyleyebileceklerini açıkladı. Çakmak, biletin nerede satıldığını öğrenmek isteyen bayilerin de kendisini aradığını belirtti.



