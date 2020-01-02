Milli Piyango (MPİ) sıralı tam liste! Milli Piyango sonuçları 2020 yılbaşı çekilişinde talihliler merak konusu oldu
Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi 31 Aralık akşamı yapılan canlı kuranın ardından kamuoyuna duyuruldu. Basına açık olarak vatandaşların da takip ettiği çekilişte amorti kazandıran numaralar da 20.00-21.00 aralığında açıklandı. Milli Piyango sonuçlarına göre 80 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği "1358490" numaralı çeyrek bilet 4 ile çıktı. Büyük ikramiyeleri kazanan biletlerin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı. Özel çekilişte ikinci büyük ikramiye olan 8 milyon liralık ikramiye ise "9976216" numaralı bilete isabet etti. 2020 Milli Piyango sorgulama ekranını takip eden vatandaşlar ikramiyelerine kavuştu. Tamamlanan kura sonrası 2020 Milli Piyango sonuçları 2020 yılbaşı çekilişi sıralı tam liste sayfası internet üzerinden erişime açıldı. İşte, Milli Piyango sonuçları 2020 yılbaşı çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar ve Milli Piyango çekilişi 2020 bilet sorgulama sayfası hakkında detaylı bilgiler...
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Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen yılbaşı özel çekilişi pek çok ilde heyecana neden oldu. 31 Aralık Salı günü saat 15.00’da küçük çekilişlerle başlayan Milli Piyango çekilişlerinin akşam saatlerinde sona ermesinin ardından Milli Piyango 2020 bilet sorgulama ekranı erişime açıldı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği İzmir'de ise talihli merak konusu oldu. İzmir’de 20 milyon TL’nin isabet ettiği bileti satan milli piyango satıcısı Vedat Yiğit (55), bileti kime sattığını bilmediğini söyledi. Gaziantep'te de benzer bir durum yaşandı. Çeyrek biletlerden birinin satıldığı Gaziantep'te, talihli hala ortaya çıkmadı. İşte, 2020 Milli Piyango sonuçlarına göre büyük küçük ikramiye kazandıran numaraların listesi ve Milli Piyango sonuçlarına yönelik tüm detaylar.
Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Salı günü saat 15.00’da küçük çekilişlerle başladı. Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ise saat 08.00 itibariyle gerçekleştirildi. Amorti kazandıran numaralar da 20.00-21.00 aralığında duyuruldu.
2020 Bilet sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.
Saatler ilerledikçe heyecanın arttığı salondaki çekilişte ’4’ ve ’8’ amorti rakamları olarak belirlendi. Daha sonra 8 milyon ve 80 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. ’9976216’ numaralı bilete 8 milyon liralık ikramiye çıktı. Büyük ikramiye çekilişinde heyecan doruğa çıktı. Çekiliş sonunda 80 milyon liralık ikramiye çıkan bilet ’1358490’ olarak belirlendi.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 80 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet edince, ikramiye dörde bölündü. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir’de biletin hangi bayiden satıldığı henüz bilinmezken, 20 milyon TL’nin sahibinin kim olduğunu merak ediliyor.
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Bu yıl dörde bölünen büyük ikramiye, çeyrek biletlere isabet etti. İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul’da satıldığı açıklanan biletleri kimlerin aldığı merak konusu oldu. İzmir’de, biletin hangi bayiden satıldığı henüz bilinmezken, vatandaşlar 2020 yılının talihlisinin ortaya çıkmasını bekliyor.
Konak ilçesinde seyyar bilet satıcılarına giderek aldığı 100 çeyrek bileti kontrol eden Rahmi Demirel (52), "Ben her yıl farklı illerden 100- 150 tane bilet alırım. Bu yıl da 100 bilet aldım, şu anda 50’ye yakın bilete baktım. Sadece birine amorti çıktı. 27 yıldır böyle alırım. Bu bende bir hastalık oldu. 1998 yılında aldığım çeyrek bilete 125 lira isabet etmişti. Bu yıl isabet eden çeyrek biletlerden biri İzmir’de satılmış. Hayırlı olsun. Arkadaş güle güle harcasın. Biletin dörde bölünmesi iyi oldu. Tek bilet olacağına dört kişi faydalanacak" dedi.
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’BU YIL İZMİR’E ÇIKACAĞINI SÖYLÜYORDUK’
Çeyrek bilet alan Muzaffer Kaygısız (42) da " İzmir’e çıkmış hayırlı olsun. İnşallah kazanan arkadaş parayı hayırlı yerlerde harcar. Sevindim onun adına. Ben bilet aldım ama henüz bakmadım. Umudum yok, seneye inşallah" dedi. Bülent Üğdül (55) de aldığı 50 adet çeyrek biletten umduğunu bulamadığını belirterek, "Sadece 200 TL’lik amorti çıktı. Başka bir şey yok. Buna da şükür. Şansımı denemek için bu kadar çok bilet aldım" diye konuştu. 20 yıldır bilet satarak geçimini sağladığını söyleyen Nejla Şahin (47) ise, "Bu yıl ilk zamanlarda satışlar biraz yavaştı. Bilet almayı son güne bırakanlar, bu kez bilet bulamadı. Son gün saat 17.00 gibi biletlerimiz bitti. Almaya gelenler de biletsiz kaldı. Biz ’İki yıldır İzmir’e çıkmıyor, bu yıl İzmir’e çıkacak’ diyorduk. Talihlinin İzmir’de olduğunu söylüyorduk ama insanlar inanmıyordu. İnşallah iyi birine çıkmıştır’ diye konuştu.
İzmir Milli Piyango Satıcıları Odası Başkanı Paşa Çakmak da talihlinin bileti hangi bayiden aldığını henüz bilmediklerini, bu sorunun yanıtını ancak yarın kurum açılıp sistemden baktıklarında söyleyebileceklerini açıkladı. Çakmak, biletin nerede satıldığını öğrenmek isteyen bayilerin de kendisini aradığını belirtti.
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MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTESİ
Milli Piyango sıralı tam listesine göre büyük ikramiye kazandıran rakamlar şu şekilde sıralandı;