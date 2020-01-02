Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango sonuçlarında kazandıran şanslı numaralar

AMORTİ O RAKAMLARA İSABET ETTİ Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti.



En çok merak edilenlerden olan amorti rakamları ise 4 ve 8 oldu.



Çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.