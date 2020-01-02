Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango sonuçlarında kazandıran şanslı numaralar
2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişle birlikte açıklandı. Milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Milli Piyango'da yılbaşı gecesinde büyük bir heyecan yaşandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık Yılbaşı Özel çekilişinde 80 Milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Peki, Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango sonuçlarında kazandıran şanslı numaralar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MPİ 2020 yılbaşı özel çekilişi hakkında araştırmalar halen devam ediyor. Yılbaşı akşamı biletlerini kontrol edemeyen vatandaşlar, sahip oldukları biletlere amorti veya diğer ikramiyelerden çıkıp çıkmadığını merak ediyor. İşte, 2020 MPİ bilet sorgulama ekranı...
2
BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango 2020 yılbaşı ikramiye sonuçları, hurriyet.com.tr sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. MPİ'nin dağıtacağı milyonlarca liralık ikramiyeden herhangi bir tutar kazanıp kazanmadığını merak eden vatandaşlar, 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı aracılığıyla biletindeki durumunu sorgulayabilecek.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ KAZANANLARIN BİLET İBRAZ ZORUNLULUĞU OLACAK
Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin ibrazı zorunludur. Sanal ortam üzerinden satılan biletlerde, sanal ortam bilet satış onayına dayanılarak ikramiye talebinde bulunulamaz.
Biletler hamiline ait olup, bir bilete isabet eden ikramiye, bileti ibraz edene ödenir. Çekilişten önce veya sonra kaybolduğu beyan edilerek, ikramiye talebinde bulunanların başvuruları dikkate alınmaz.
4
AMORTİ O RAKAMLARA İSABET ETTİ
Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti.
En çok merak edilenlerden olan amorti rakamları ise 4 ve 8 oldu.
Çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
5
MİLLİ PİYANGO SIRALI VE TAM LİSTE
Milli Piyango İdaresi, çekilişin ardından sıralı tam listeyi yayımladı. Buna göre, büyük ikramiye, amorti ve diğer tüm ikramiyeleri kazandıran rakamlar şu şekilde;Tam Rakam (7) (80.000.000,00)