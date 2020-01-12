Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi 11 Ocak akşamı hangi numaralara kazandırdı?

11 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklamasına göre kazandıran numaralar belli oldu. 6 bilen kimsenin çıkmadığı çekilişte, kazandıran numaralar noter huzurunda açıklandı. Peki, 11 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklamasına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, haftanın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında bazı bilgiler



11 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Sayısal Loto oyununun 1287. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 200 bin 469 liralık ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 788'er lira, 4 bilen 7 bin 375 kişi 83'er lira ve 3 bilen 137 bin 612 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.