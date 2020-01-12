Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi 11 Ocak akşamı hangi numaralara kazandırdı?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları 11 Ocak Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şubesi'nde gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 11 Ocak Cumartesi akşamı pek çok kupon sahibinin gündemindeki konu oldu. 6 rakamı da bilerek büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen birçok kişi, 11 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklamasını merakla araştırdı. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklamasına göre büyük ikramiye kazandıran merkezler hangileri oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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11 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklamasına göre kazandıran numaralar belli oldu. 6 bilen kimsenin çıkmadığı çekilişte, kazandıran numaralar noter huzurunda açıklandı. Peki, 11 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklamasına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, haftanın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında bazı bilgiler
11 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1287. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 200 bin 469 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 788'er lira, 4 bilen 7 bin 375 kişi 83'er lira ve 3 bilen 137 bin 612 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
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Saat 21:15'te başlayan MPİ Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 9 - 15 - 17 - 34 - 35 - 38
Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.