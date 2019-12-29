Milli Piyango İdaresi'nden 28 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklaması!
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklamasını kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdi. 28 Aralık gecesi Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray şubesinde gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçları açıklanan Sayısal Loto 1283. Hafta çekilişinde 3. kez devir gerçekleşti ve ikramiye katlanmaya devam etti. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin yapmış olduğu 28 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklaması
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Sayısal Loto sonuçları, 28 Aralık Cumartesi akşamı kamuoyu ile paylaşıldı. Kamuoyunun erişimine açılan bilgilere göre, Sayısal Loto çekiliş sonuçları sonrası 6 rakamı da bilen kimsenin olmadığı açıklandı. İşte, 28 Aralık Cumartesi gününe dair Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve 5 bilen kişilerin alacağı ikramiye tutarı.
28 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sayısal Loto bu hafta da devrederek 5. kez devrini gerçekleştirdi.
Sayısal Loto oyununun 1283. çekilişi sonrasında kazandıran rakamlar açıklandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 12, 15, 17, 19 ve 48 olarak belirlendi.
İşte, 5 bilenlerin kazandığı ikramiye detayları...
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Sayısal Loto oyununun 1283. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 122 bin 952 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 7 bin 358'er lira, 4 bilen 6 bin 716 kişi 89'ar lira ve 3 bilen 130 bin 66 kişi de 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
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SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto'nun 1282. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 136 TL bu haftaya devretmişti.
Bin 282'nci hafta Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıkmıştı; 3, 15, 39, 40, 43, 46
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SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. MPİ'nin internet sitesinden zaman zaman yaşanan yoğunluktan dolayı Sayısal Loto kupon sonuçlarınızı Hurriyet.com.tr'nin şans oyunları sorgulama ekranından da öğrenebilirsiniz.