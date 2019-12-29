Milli Piyango İdaresi'nden 28 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklaması!

Sayısal Loto sonuçları, 28 Aralık Cumartesi akşamı kamuoyu ile paylaşıldı. Kamuoyunun erişimine açılan bilgilere göre, Sayısal Loto çekiliş sonuçları sonrası 6 rakamı da bilen kimsenin olmadığı açıklandı. İşte, 28 Aralık Cumartesi gününe dair Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve 5 bilen kişilerin alacağı ikramiye tutarı.



28 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI



Sayısal Loto bu hafta da devrederek 5. kez devrini gerçekleştirdi.



Sayısal Loto oyununun 1283. çekilişi sonrasında kazandıran rakamlar açıklandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 12, 15, 17, 19 ve 48 olarak belirlendi.



İşte, 5 bilenlerin kazandığı ikramiye detayları...