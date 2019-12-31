Milli piyango çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? 2020 Yılbaşı özel büyük ikramiye çekiliş saati

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI HÜRRİYET'TE Milli Piyango İdaresi'nden alınan bilgilere göre en son haberler ve çekiliş sonuçlarına dair son dakika bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşılabilecek. 2020'nin yılının ilk talihlilerinin hangi ilde olduğu Hurriyet.com.tr 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak.