Milli piyango çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? 2020 Yılbaşı özel büyük ikramiye çekiliş saati
Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu Milli Piyango'nun 2020 'yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Günler öncesinden tam, yarım ve çeyrek biletlerini alarak beklemeye başlayan şans oyunu tutkunları, bugün yapılacak MPİ 2020 çekilişinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Milli Piyango çekiliş saati kaç? Milli Piyango saat kaçta çekilecek?
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Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin başlama saati yeni günle birlikte merak konusu oldu. Canlı yayınla gerçekleştirilecek olan çekilişin saat kaçta başlayacağı ve 80 milyonluk büyük ikramiyenin saat kaçta çekileceği araştırılıyor. İşte, 2020 MPİ çekilişi hakkında ayrıntılar...
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ÇEKİLİŞ SONUÇLARI HÜRRİYET'TE
Milli Piyango İdaresi'nden alınan bilgilere göre en son haberler ve çekiliş sonuçlarına dair son dakika bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşılabilecek. 2020'nin yılının ilk talihlilerinin hangi ilde olduğu Hurriyet.com.tr 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak.
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ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Yılbaşı 2020 özel çekilişinin saat 15.00’da başlayacağı, 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.
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Halka açık şekilde gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde toplam 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak.