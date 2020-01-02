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Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 14:54, /

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile online yılbaşı bilet sorgulama işlemi

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 31 Aralık akşamı yapılan çekiliş ile 3 ailenin hayallerini gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatleri beklenmeden açıklanan Milli Piyango sonuçları, 1358490 numaralı bilete isabet etti. Dördüncü Milli Piyango biletinin ise İstanbul'dan satılmayan bilete isabet ettiği açıklandı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet sahiplerinden birisinin 7 çocuk sahibi bir aile, diğerinin ise inşaat işçisi olduğu açıklandı. Milli Piyango sonuçları neticesinde 8 milyon liralık ikramiye kazanan ve 1 milyon lira kazandıran numaralar da açıklanan rakamlar arasında yer aldı. İkramiye kazanan 3 bilet sahibinin de ikramiyelerini almak üzere idareye başvurduğu, bilgiler arasında yer aldı. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işlemi ve ikramiyenin isabet ettiği biletler hakkında detaylı bilgiler

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Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenemeyen vatandaşlarca bugün de gündemde yer alıyor. Toplam 13 kalemde ikramiye veren Milli Piyango İdaresi, bu ikramiyelerin en büyüğü olarak 80 Milyon lira belirledi. Sonraki büyük ikramiyeler ise 8 milyon, 1 milyon, 100 bin lira olarak devam etti. 80 milyon liralık ikramiyenin isabet ettiği 1358490 numaralı bilet sahiplerinin bulunduğu Gaziantep, İzmir ve Bursa İnegöl'deki talihlilerin ikramiyelerini aldığı Milli Piyango'da, İstanbul'daki ikramiyenin ise satılmayan biletlere çıktığı öğrenildi. Diğer taraftan 1 Ocak itibariyle amorti ve teselli ikramiye elde edenlerin ise bir sonraki çekiliş için bilet almak ya da ikramiyelerini tahsil etmek için bayilere başvurmaya başladığı aktarıldı. İşte, bu yılın Milli Piyango sonuçları sonrasında kazandıran bilet numaraları hakkında detaylı bilgiler

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

80000000 TL ikramiye kazanan numaralar
1358490
8000000 TL ikramiye kazanan numaralar
9976216
1000000 TL ikramiye kazanan numaralar
2375580 3038866 3323655 4812895 4846075 4970823 6437337 6728347 7635511 9383550
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
0057454 0402010 0517973 1417952 1457718 2053097 2212063 2444315 2490474 2498252 2785144 2912476 3358473 3501606 4223193 4872782 4892302 4968361 5010173 5201009 5366912 5455054 5560584 6084038 6406563 6784537 7393060 7809550 8236900 9764331

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

0359316 0366813 0411974 0428327 0623026 0820675 0830047 1027170 1164025 1173252 1190473 1252116 1411026 1491666 1498185 1556701 1588586 1709269 1849486 2001939 2056433 2097502 2375476 2490340 2517904 2534088 2598517 2725711 2822171 2933382 2951631 2956474 3103959 3158909 3335325 3345696 3407956 3541372 3654121 3683500 3723821 3790013 3891167 4089963 4148421 4231432 4255143 4350063 4449468 4479109 4728608 4730858 4886105 5089741 5204150 5219781 5352565 5391778 5453569 5477231 5508432 5706818 5728310 5919088 5966209 6059783 6174252 6530094 6530843 6547409 6564846 6566851 6619774 6651826 6908590 6969248 7172809 7223561 7317780 7354829 7498857 7528151 7552836 7716226 8325015 8380153 8398835 8432958 8465049 8844823 8878725 8906625 8999442 9031031 9053071 9234463 9593374 9709630 9959762 9960739



MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

0100031 0138218 0159570 0308085 0311568 0427369 0470569 0505333 0563464 0631528 0738245 0740130 0750261 0761600 0772226 0776232 0872689 1105044 1130333 1137768 1189791 1247335 1284375 1427572 1435070 1442371 1509015 1625944 1761510 1824405 1829264 1883337 1932421 1995437 2074203 2252723 2269565 2289891 2399720 2442163 2447797 2474095 2533524 2556076 2584509 2610585 2694146 2704833 2808222 2808903 2836385 2865486 2869082 2876942 2939501 2988825 3033006 3068130 3162219 3183291 3242225 3279824 3311548 3320357 3326169 3326299 3413404 3552247 3592674 3710731 3732023 3738796 3754391 3761123 3801714 3821323 3835016 3860586 3909019 4012098 4030392 4127613 4136190 4159970 4244946 4317150 4362749 4399238 4468627 4512434 4543642 4588747 4638914 4660798 4679415 4693899 4771717 4848366 4972824 5067166 5102365 5103698 5206194 5229935 5244019 5369877 5389884 5453499 5481823 5498905 5526315 5579627 5770365 5933495 5994950 6030530 6063325 6117188 6128665 6178414 6203754 6216574 6332897 6373482 6377398 6387322 6446184 6458527 6531882 6560170 6796006 6812665 6825026 6919171 6935842 6957237 6992847 7026436 7034984 7103254 7143607 7153290 7184690 7226487 7268179 7271006 7294943 7320368 7357403 7445134 7471486 7485653 7508221 7538077 7607670 7622402 7635068 7685008 7782355 7816068 7835783 7883310 7955316 8031476 8056003 8076964 8101520 8139954 8173182 8275762 8324004 8335017 8390343 8407011 8431835 8444110 8546626 8636279 8742261 8755195 8768657 9055215 9093425 9114083 9115982 9125677 9155876 9214743 9343346 9346038 9353165 9413153 9555343 9586570 9612724 9617419 9690545 9822567 9823329 9924547

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

039817 058652 067927 071444 075634 096037 102262 142288 159559 219067 222092 279908 310009 328462 328590 346176 347622 383595 385008 400317 439153 458115 473164 499015 500433 523647 547563 550189 559613 562327 575686 619730 641916 664216 671538 673826 686240 703769 711926 755123 820866 858002 874410 898225 924564 951138 967662 968943 976469 978961

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

00502 01490 04729 06367 06828 07258 08018 08121 08439 09351 11683 11717 12536 13383 13412 18014 18045 18102 18508 18682 19738 20852 22180 24120 25719 25892 26645 28129 31554 31779 32057 33199 34412 34594 37607 37725 38354 40215 40358 40644 41839 41917 42910 43402 43837 43979 44124 44442 44531 45561 45817 46134 46496 49439 52412 53983 54203 55511 56427 56518 57636 58947 59308 60855 62219 62738 63229 64796 67600 69103 69376 71372 71560 73267 73531 73888 75346 76342 77758 77802 78154 78564 78618 79227 80624 82995 84089 84739 84981 85036 85993 87065 89862 92296 92995 93585 93876 96184 98760 99485

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0247 0804 0965 1238 1269 1342 1408 1488 1667 2298 2647 2703 2818 2943 3796 3900 4447 4524 4623 4962 5483 5743 5848 5877 6166 6203 6533 6534 6666 6780 6793 6968 7040 7411 7691 8317 9343 9404 9522 9773 MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

6MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

025 045 063 095 127 140 178 291 307 352 405 451 468 608 650 662 779 854 905 950

Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

01 09 45 48 69 83 96

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

7

Son 1 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

4 8

80000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar

0358490 1058490 1158490 1258490 1308490 1318490 1328490 1338490 1348490 1350490 1351490 1352490 1353490 1354490 1355490 1356490 1357490 1358090 1358190 1358290 1358390 1358400 1358410 1358420 1358430 1358440 1358450 1358460 1358470 1358480 1358491 1358492 1358493 1358494 1358495 1358496 1358497 1358498 1358499 1358590 1358690 1358790 1358890 1358990 1359490 1368490 1378490 1388490 1398490 1458490 1558490 1658490 1758490 1858490 1958490 2358490 3358490 4358490 5358490 6358490 7358490 8358490 9358490

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MİLLİ Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletlerine büyük ikramiye isabet eden 4 kişiden 2’si, ikramiyelerini teslim aldı.

Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı büyük ikramiyesi ’1358490’ numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4’e bölündü. Biletlerin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep’te satıldığı belirlendi.

Talihlilerden Bursa’da yaşayan 45 yaşındaki 3 çocuk babası inşaat işçisi ile Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki 7 çocuk babası işçi, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne geldi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 talihli adına, çekleri yetkili banka sorumlularına teslim edildi.

Bu arada Gaziantep talihlisinin, dün akşam kahvede oturduğu sırada büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendiği ortaya çıktı.

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