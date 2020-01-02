Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile online yılbaşı bilet sorgulama işlemi
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 31 Aralık akşamı yapılan çekiliş ile 3 ailenin hayallerini gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatleri beklenmeden açıklanan Milli Piyango sonuçları, 1358490 numaralı bilete isabet etti. Dördüncü Milli Piyango biletinin ise İstanbul'dan satılmayan bilete isabet ettiği açıklandı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet sahiplerinden birisinin 7 çocuk sahibi bir aile, diğerinin ise inşaat işçisi olduğu açıklandı. Milli Piyango sonuçları neticesinde 8 milyon liralık ikramiye kazanan ve 1 milyon lira kazandıran numaralar da açıklanan rakamlar arasında yer aldı. İkramiye kazanan 3 bilet sahibinin de ikramiyelerini almak üzere idareye başvurduğu, bilgiler arasında yer aldı. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işlemi ve ikramiyenin isabet ettiği biletler hakkında detaylı bilgiler
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Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenemeyen vatandaşlarca bugün de gündemde yer alıyor. Toplam 13 kalemde ikramiye veren Milli Piyango İdaresi, bu ikramiyelerin en büyüğü olarak 80 Milyon lira belirledi. Sonraki büyük ikramiyeler ise 8 milyon, 1 milyon, 100 bin lira olarak devam etti. 80 milyon liralık ikramiyenin isabet ettiği 1358490 numaralı bilet sahiplerinin bulunduğu Gaziantep, İzmir ve Bursa İnegöl'deki talihlilerin ikramiyelerini aldığı Milli Piyango'da, İstanbul'daki ikramiyenin ise satılmayan biletlere çıktığı öğrenildi. Diğer taraftan 1 Ocak itibariyle amorti ve teselli ikramiye elde edenlerin ise bir sonraki çekiliş için bilet almak ya da ikramiyelerini tahsil etmek için bayilere başvurmaya başladığı aktarıldı. İşte, bu yılın Milli Piyango sonuçları sonrasında kazandıran bilet numaraları hakkında detaylı bilgiler
MİLLİ Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletlerine büyük ikramiye isabet eden 4 kişiden 2’si, ikramiyelerini teslim aldı.
Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı büyük ikramiyesi ’1358490’ numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4’e bölündü. Biletlerin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep’te satıldığı belirlendi.
Talihlilerden Bursa’da yaşayan 45 yaşındaki 3 çocuk babası inşaat işçisi ile Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki 7 çocuk babası işçi, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne geldi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 talihli adına, çekleri yetkili banka sorumlularına teslim edildi.
Bu arada Gaziantep talihlisinin, dün akşam kahvede oturduğu sırada büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendiği ortaya çıktı.