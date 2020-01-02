Milli Piyango bilet sorgula... Tıkla sonuç öğren

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 31 Aralık akşamı yapılan 2020 yılbaşı özel çekilişi sonrası vatandaşların en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı...Akşam saatlerinde amorti ve küçük ikramiyelerin de belli olması sonrası bilet sorgulama ekranı ve bilet sorgulama motoru Milli Piyango heyecanı yaşayanlar tarafından takip edildi. Milli Piyango İdaresi tüm ikramiyelerin sonuç öğrenme bilgisini internet sitesi üzerinden erişime açtı. İşte, Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı ve yılbaşı çekilişine dair ayrıntılar.
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Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi geride kaldı. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye oranının dörde bölündüğü çekişle beraber yüz binlerce kişinin haftalar öncesinden satın aldığı çeyrek, yarım ya da tam yılbaşı biletlerine herhangi bir ikramiye isabet edip etmediği merak konusu oldu. 2020 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bilet numarasının girilmesiyle kolayca öğrenilecek olan Milli Piyango sonuç ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Salı günü saat 15.00’da küçük çekilişlerle başladı. Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ise akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Amorti kazandıran numaralar da 20.00-21.00 aralığında duyuruldu.
2020 Bilet sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Yılbaşı özel çekilişi'nde 80 milyon liralık büyük ikramiye “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Yılbaşı özel çekilişi'nde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği belli oldu. Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki binasında başlayan çekiliş sonucu, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 80 milyon liranın hangi şanslı numaralara çıktığı açıklandı.
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80 milyonluk büyük ikramiye sahibini buldu
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ise İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep olarak açıklandı. Öte yandan 80 milyon TL'lik devasa ikramiye şimdiye kadar Türkiye'de verilmiş en büyük ikramiyeler arasına adını yazdırdı.
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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.