Milli Piyango bilet sorgula... Tıkla sonuç öğren

DEV İKRAMİYE 4 İLE ÇIKTI Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Yılbaşı özel çekilişi'nde 80 milyon liralık büyük ikramiye “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.



Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Yılbaşı özel çekilişi'nde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği belli oldu. Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki binasında başlayan çekiliş sonucu, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 80 milyon liranın hangi şanslı numaralara çıktığı açıklandı.



