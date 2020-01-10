Milli Piyango bilet sorgula: Milli Piyango sonuçları 9 Ocak sorgulama ekranı!
Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 9 Ocak Perşembe gecesi noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda erişime açıldı. Yılbaşı akşamında biletlerine teselli ikramiyesi çıkan pek çok kişinin satın aldığı Milli Piyango biletleri, 9 Ocak Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, bu hafta İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'a isabet eden 9 Ocak Milli Piyango sonuçları ve kazandıran rakamlar
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Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı 9 Ocak akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından erişime açıldı. Yeni yılın ilk Milli Piyango çekiliş sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları bilgilerini bilet sorgulama ekranına aktaran Milli Piyango İdaresi, 4 milyon lira kazandıran ikramiyenin çeyrek bilete çıktığını duyurdu. Peki, Milli Piyango sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, Milli Piyango İdaresi'nin açıkladığı sonuçlar ve bilet sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler
MİLLİ PİYANGO 9 OCAK BİLET SORGULAMA
Milli Piyango İdaresi'nin 4 milyon liralık büyük ikramiyesi Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsun illeri arasında bölüştürüldü. Sonuçlar Milli Piyango bilet sorgulama ekranına yüklendi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için altta yer alan linke tıklayabilirsiniz.