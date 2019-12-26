Milli Piyango tarafından açıklanan Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti - 25 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 7 bin 932'şer lira, 4 bilen 3 bin 597 kişi 106'şar lira ve 3 bilen 72 bin 876 kişi de 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. Peki, Sayısal Loto sonuçlarına göre bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi?