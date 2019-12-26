Milli Piyango tarafından açıklanan Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti - 25 Aralık Sayısal Loto sonuçları
967. Hafta Sayısal Loto sonuçları için araştırmalar dün akşamdan bu yana devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Sayısal Loto'da büyük ikramiye 2. kez devretti Peki, bu hatanın şanslı numaraları hangileriydi? Sayısal Loto'da ne kadar devretti? İşte 25 Aralık Sayısal Loto sonuçları ile ilgili bilgiler...
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Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 25 Aralık tarihli çekilişi büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimiz hafta 1. devrini gerçekleştirmesi nedeniyle Sayısal Loto ikramiyesi katlanmıştı. 967. hafta Sayısal Loto sonucunda ikinci devir gerçekleşti. İşte Sayısal Loto sonuçları ve devreden ikramiye tutarı...
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Haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi 25 Aralık Çarşamba günü tamamlandı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 136 TL önümüzdeki haftaya devretti.Sayısal Loto'nun cumartesi günkü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 867 bin 760 lira devretmişti.
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 7 bin 932'şer lira, 4 bilen 3 bin 597 kişi 106'şar lira ve 3 bilen 72 bin 876 kişi de 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. Peki, Sayısal Loto sonuçlarına göre bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi?
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Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları ilan edildi. Bin 282'nci hafta Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı: 3- 15-39-40-43-46