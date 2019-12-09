Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman? Yılbaşı bileti sorgulama işlemi nasıl yapılacak?
Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi heyecanı günler öncesinden başladı. 80 milyon liralık büyük ikramiye üzerine büyük umutları olan ve hayaller kuran vatandaşlar, Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişinin sonuç tarihini ve bilet sorgulama bilgilerini araştırıyor. Peki, Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman? Yılbaşı bileti sorgulama işlemi nasıl yapılacak?
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. Büyüklü-küçüklü ikramiyelerin dağıtılacağı Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişinin sonuçları önce canlı yayında, ardından MPİ’nin resmi sayfası üzerinden paylaşılacak.
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Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar, yılbaşı bilet sorgulama sayfasından faydalanabilecek. Peki, Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman? Yılbaşı bileti sorgulama işlemi nasıl yapılacak?
Milli Piyango İdaresi’nde gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek.
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Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satışta. Geçen yılın 70 milyon liralık büyük ikramiyesi ise halen talihlisini bekliyor. 70 milyon liralık Milli Piyango biletinin zaman aşımına kalan süre Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfasındaki sayaçla hatırlatılıyor.
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BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango bilet sorgulama işlemini Milli Piyango sonuçları sayfamız üzerinden kolayca yapabilirsiniz. İlgili sayfada çekiliş tarihi ve bilet numarasını seçen vatandaşlar, biletlerini sorgulayıp sıralı tam listeyi görüntüleyebiliyor.