Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman? Yılbaşı bileti sorgulama işlemi nasıl yapılacak?

Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satışta. Geçen yılın 70 milyon liralık büyük ikramiyesi ise halen talihlisini bekliyor. 70 milyon liralık Milli Piyango biletinin zaman aşımına kalan süre Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfasındaki sayaçla hatırlatılıyor.