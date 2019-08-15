Milli Kütüphane’deki 3 milyon kitap ne olacak?

Türkiye’nin tarihi ve hafızası olan Milli Kütüphane’nin kuruluş kanunu, 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geçtiğimiz yıl lağvedilmişti. Milli Kütüphane’de bulunan 3 milyon civarındaki kitabı akıbeti ise kamuoyunda belirsizliğini halen daha sürdürüyor.
Mevcut kayıtlı eser ve yayınların tamamı korunacak mıdır? Yoksa bir seçmeci bir yaklaşım ile mevcut envanter dökümünün yenilenmesi ve yeni eser alımına yönelik bir kısıtlı bir düzenlemesinin yapılması mı gündemdedir?
Ankara, Milli Kütüphane üzerinden hafıza yenilenmesi mi, yoksa hafıza kontrolü mü yapılıyor?
Bu bağlamda:
1) Milyonlarca kitabın yanı sıra dergi, gazete ve belge arşiviyle de Türkiye’nin 72 yıllık siyasi, kültürel ve entelektüel belleği olan Milli Kütüphane’nin teşkilat yapısının ve envanterin yeniden düzenlenmesine dair bir çalışma var mıdır?
- Milli Kütüphane nereye taşınacaktır?
- Mevcut kayıtlı eser ve yayınların tamamı korunacak mıdır? Yoksa bir seçmeci ve kısıtlı bir yaklaşım ile mevcut envanter dökümünün yenilenmesi ve yeni eser alımına yönelik bir yenilenmenin yapılması mı gündemdedir?
- Milli Kütüphane’nin özerk yapısını kaldıracak yeni bir siyasi düzenlemenin yapılması, basın/kültür özgürlüğü ve zenginliği ile ne kadar bağdaşır?
Tahir ÇALGÜNER
MSP’Lİ EMRE’Yİ FENA SOYMUŞLAR
TÜRKİYE’de ev hizmetleri ve hasta bakıcılığı gibi işlerde çalışan bazı yabancı uyruklu çalışanlardan hırsızlık ve soygunlar giderek artıyor. Fazla ayrıntıya girmek istemiyoruz, bunlar iki devletin polislerinin işi.
Bu vakalar o kadar çok arttı ki bunu yazmamak olmaz.
Erbakan’ın yasaklı olduğu dönemde MSP’nin ilk genel başkanı olan Süleyman Arif Emre’nin başına gelenler. Yakın dostlarından aldığımız bilgiye göre, Emre, rahatsızlığından ötürü 22 Temmuz’da vefat etti. Ailenin çocukları vefat sonrası babalarının hesap-kitap işlerine bakarken, bütün hesaplarının boşaltıldığını gördüler. El koyulan paranın 300 bin TL olduğu, Emre’nin milletvekili emeklilik maaşının düzenli şekilde çekildiği anlaşılmış. Bu işlemin üç yıldan beri sürdüğünü ortaya çıkaran Emre’nin iki oğlunun yaptığı girişimler sonucunda, Özbek bakıcı kadın sınır dışı edilmiş. Aile çevresine başka bilgi vermemiş.
DAVACIYIM EY İNSANLIK!
“BEN, Kazdağlarında kendi halinde yaşayan bir ağacım. Ve bu ülkenin nüfusuna kayıtlıyım!
Kime ne zararım dokundu, hangi birinizin yaşam alanına müdahale ettim, hanginizin tavuğuna kış dedim?
Ben ne yaptım size?
Gölgemde serinledin; selden, heyelandan korudum seni, soluduğun oksijen için gece sabahlara kadar uğraştım, o sesine şarkılar bestelediğin bülbüller yuvalandı dallarımda ve rengârenk bir görsellik sundum sana...
Ve şimdi sen, elinde baltayla hiç acımadan doğruyorsun beni!
Senin hiç vicdanın, acıma duygun yok mu? Nasıl kıyarsın bana!
Beni kesmek kurtuluş mu?
Davacıyım... Evet, davacıyım!
Ancak ne acıdır ki seni senden başka şikâyet edebileceğim kimse yok!”
GÜNÜN SÖZÜ
“KURBAN Bayramı’nda yine çok sayıda süt ineği, düve kesildi. Çiftçi sütten para kazanamayınca kurbanı fırsat bilerek hayvanları elinden çıkardı. Yem pahalı, süt ucuz. Çiftçi, büyük işletmeler üretimden çekiliyor. Süt üretimi bu nedenle azalıyor.” Ali Ekber Yıldırım
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in 176 yıllık mazisiyle harp tarihimizin ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan, İstanbul’un simgelerinden Kuleli Askeri Lisesi’nin yabancılara satılacağı yönünde ki iddiaları Meclis gündemine taşıyarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “Tarihi Kuleli Askeri Lisesi’ni satın almak, kiralamak, devralmak veya başka bir yolla kullanmak için Bakanlığınıza yapılan yazılı veya sözlü bir başvuru bulunmakta mıdır? Yerleşkenin korunarak, gelecek nesillere aktarılması için Bakanlığınızca hangi adımlar atılmaktadır?” diye sorduğunu...
KİRAZLI altın madeni ile ilgili olarak 1987-2017 tarihleri arasındaki süreci ve proje hakkındaki teknik bilgileri içeren bir bilgi notu hazırlayan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği YK Başkanı Süheyla Doğan’ın bu süreçte neler olduğunu anlatırken “Kirazlı işletme ruhsatı 13 Eylül 2019’da doluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ruhsatı uzatmasın” açıklamasını yaptığını...
ÇANKAYA Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 25 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Çankaya Belediyesi ile beraber çalışarak hizmet vermeye başladığını ifade ederek “Birlikte hizmet üretiyoruz, yılların pası siliniyor” dediğini...
KARTAL Belediyesi’nin düzenlediği Masal Müzesi’nde yazarların, sanatçıların ve eğitimcilerin katılımlarıyla atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler ve animasyon gösterilerinin gerçekleştirileceği ‘Masal Festivali’nin 23-25 Ağustos tarihlerinde yapılacağını...
Milli Kütüphane’deki 3 milyon kitap ne olacak?
Türkiye’nin tarihi ve hafızası olan Milli Kütüphane’nin kuruluş kanunu, 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geçtiğimiz yıl lağvedilmişti. Milli Kütüphane’de bulunan 3 milyon civarındaki kitabı akıbeti ise kamuoyunda belirsizliğini halen daha sürdürüyor.
Mevcut kayıtlı eser ve yayınların tamamı korunacak mıdır? Yoksa bir seçmeci bir yaklaşım ile mevcut envanter dökümünün yenilenmesi ve yeni eser alımına yönelik bir kısıtlı bir düzenlemesinin yapılması mı gündemdedir?
Ankara, Milli Kütüphane üzerinden hafıza yenilenmesi mi, yoksa hafıza kontrolü mü yapılıyor?
Bu bağlamda:
1) Milyonlarca kitabın yanı sıra dergi, gazete ve belge arşiviyle de Türkiye’nin 72 yıllık siyasi, kültürel ve entelektüel belleği olan Milli Kütüphane’nin teşkilat yapısının ve envanterin yeniden düzenlenmesine dair bir çalışma var mıdır?
Tahir ÇALGÜNER
MSP’Lİ EMRE’Yİ FENA SOYMUŞLAR
TÜRKİYE’de ev hizmetleri ve hasta bakıcılığı gibi işlerde çalışan bazı yabancı uyruklu çalışanlardan hırsızlık ve soygunlar giderek artıyor. Fazla ayrıntıya girmek istemiyoruz, bunlar iki devletin polislerinin işi.
Bu vakalar o kadar çok arttı ki bunu yazmamak olmaz.
Erbakan’ın yasaklı olduğu dönemde MSP’nin ilk genel başkanı olan Süleyman Arif Emre’nin başına gelenler. Yakın dostlarından aldığımız bilgiye göre, Emre, rahatsızlığından ötürü 22 Temmuz’da vefat etti. Ailenin çocukları vefat sonrası babalarının hesap-kitap işlerine bakarken, bütün hesaplarının boşaltıldığını gördüler. El koyulan paranın 300 bin TL olduğu, Emre’nin milletvekili emeklilik maaşının düzenli şekilde çekildiği anlaşılmış. Bu işlemin üç yıldan beri sürdüğünü ortaya çıkaran Emre’nin iki oğlunun yaptığı girişimler sonucunda, Özbek bakıcı kadın sınır dışı edilmiş. Aile çevresine başka bilgi vermemiş.
DAVACIYIM EY İNSANLIK!
“BEN, Kazdağlarında kendi halinde yaşayan bir ağacım. Ve bu ülkenin nüfusuna kayıtlıyım!
Kime ne zararım dokundu, hangi birinizin yaşam alanına müdahale ettim, hanginizin tavuğuna kış dedim?
Ben ne yaptım size?
Gölgemde serinledin; selden, heyelandan korudum seni, soluduğun oksijen için gece sabahlara kadar uğraştım, o sesine şarkılar bestelediğin bülbüller yuvalandı dallarımda ve rengârenk bir görsellik sundum sana...
Ve şimdi sen, elinde baltayla hiç acımadan doğruyorsun beni!
Senin hiç vicdanın, acıma duygun yok mu? Nasıl kıyarsın bana!
Beni kesmek kurtuluş mu?
Davacıyım... Evet, davacıyım!
Ancak ne acıdır ki seni senden başka şikâyet edebileceğim kimse yok!”
GÜNÜN SÖZÜ
“KURBAN Bayramı’nda yine çok sayıda süt ineği, düve kesildi. Çiftçi sütten para kazanamayınca kurbanı fırsat bilerek hayvanları elinden çıkardı. Yem pahalı, süt ucuz. Çiftçi, büyük işletmeler üretimden çekiliyor. Süt üretimi bu nedenle azalıyor.” Ali Ekber Yıldırım
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in 176 yıllık mazisiyle harp tarihimizin ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan, İstanbul’un simgelerinden Kuleli Askeri Lisesi’nin yabancılara satılacağı yönünde ki iddiaları Meclis gündemine taşıyarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “Tarihi Kuleli Askeri Lisesi’ni satın almak, kiralamak, devralmak veya başka bir yolla kullanmak için Bakanlığınıza yapılan yazılı veya sözlü bir başvuru bulunmakta mıdır? Yerleşkenin korunarak, gelecek nesillere aktarılması için Bakanlığınızca hangi adımlar atılmaktadır?” diye sorduğunu...
KİRAZLI altın madeni ile ilgili olarak 1987-2017 tarihleri arasındaki süreci ve proje hakkındaki teknik bilgileri içeren bir bilgi notu hazırlayan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği YK Başkanı Süheyla Doğan’ın bu süreçte neler olduğunu anlatırken “Kirazlı işletme ruhsatı 13 Eylül 2019’da doluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ruhsatı uzatmasın” açıklamasını yaptığını...
ÇANKAYA Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 25 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Çankaya Belediyesi ile beraber çalışarak hizmet vermeye başladığını ifade ederek “Birlikte hizmet üretiyoruz, yılların pası siliniyor” dediğini...
KARTAL Belediyesi’nin düzenlediği Masal Müzesi’nde yazarların, sanatçıların ve eğitimcilerin katılımlarıyla atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler ve animasyon gösterilerinin gerçekleştirileceği ‘Masal Festivali’nin 23-25 Ağustos tarihlerinde yapılacağını...