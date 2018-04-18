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    Haberler >Gündem>Milletvekilleri Erdoğan'ın açıklamasını böyle izledi

    Milletvekilleri Erdoğan'ın açıklamasını böyle izledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimlerin 24 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu. Milletvekilleri, Erdoğan'ın açıklamasını TBMM'de ilgiyle izledi.

    Rıza ÖZEL / ANKARA
    18.04.2018 - 16:18 | Son Güncelleme:
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    Milletvekilleri Erdoğanın açıklamasını böyle izlediNext

    Etiketler: Milletvekili , erken seçim , gündem

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