Miley Cyrus’tan Yeni albüm, Yeni Dizi

Geçtiğimiz Aralık ayında Avustralyalı oyuncu Liam Hemsworth ile evlenen Miley Cyrus’tan güzel haberler arka arkaya geliyor. ‘She Is Coming’ adlı mini albümünü geçen hafta yayınlayan sanatçı aynı zamanda ‘Black Mirror’ın yeni sezonunda başrolde yer alıyor.
Black Mirror’un 5. Sezonunda yer alacak ‘Rachel, Jack and Ashley, Too’ adlı bölümde başrolde izleyeceğimiz Miley Cyrus, pop dünyasının acımasız ve bir yandan da görünmeyen arka yüzüyle izleyicileri sarsacağa benziyor. 5 Haziran’da yayına girecek 3 bölümlük Black Mirror’ın yeni sezonu için dizinin yapımcısı Charlie Brooker özellikle Miley Cyrus’un yer aldığı bölüm için şimdiden eleştirilere hazırlıklı olduklarını belirtmiş.
Gelelim Miley Cyrus’un geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni albümü ‘She Is Coming’e. Albüm ele avuca sığmaz popstar için geçmişteki deli dolu haliyle olgun yeni Miley arasında duran farklı bir çalışma olmuş. Farklı, yaratıcı ama yine de cüretkâr olan bu yeni albümün açılışını ‘Mother’s Daugher’ ile yapıyor. Şarkıyı ALMA ile birlikte yapan Cyrus, albümün ikinci şarkısı ‘Unholy’de önceki senelerde yaptıklarıyla eleştiri bombardımanına uğramasına cevaben kendisine söylenenlere bu şarkıyla sesleniyor.
Bir önceki akustik temalı albümünden sonra parti havasına giren Miley Cyrus ‘D.R.E.A.M’ şarkısıyla ile Hip-Hop türüne de göz kırpmış. RuPaul ile birlikte seslendirdiği ‘Cattitude’ şarkıdan çok diyalog karmaşası gibi görünüp pek beni sarmasa da albümün genelinde akıp gidiveriyor. Albümün incileri son iki şarkıda gizli diyebilirim. ‘Party Up The Street’ ile tempoyu yavaşlatan Cyrus, Mark Ronson ile birlikte yaptığı ‘The Most’ ile nefis bir kapanış yapmış. ‘She Is Coming’ Miley Cyrus için yeni ve başka bir faza geçişi simgeliyor mu bilinmez ama müzikal anlamda yeni bir pencere açtığı kesin.
FRANSA’DAN YENİ SİNGLE: ‘ROSE DES VENTS’
Görkem Han’ın yeni single’ı ‘Rose Des Vents’ geçtiğimiz hafta yayınlandı. Görkem’in şarkılarındaki yakaladığı minimal havayı ve ifade biçimini çok seviyorum. O sebeple de nerdeyse her yayınladığı şarkıya ayrı bir dikkatle odaklanıyorum.
Türkçe ‘Rüzgar Gülü’ anlamına gelen yeni şarkı yavaş tempolu intro ile başlayıp devamında hareketlenmeye başlıyor. Şarkının ikinci bölümünde ise fonda bir vokal duymaya başlıyoruz. Şarkının albüm görselinde yer alan buğday görseli aslında bizi bir referansa hatta şarkının çıkış sebebine götürüyor. ‘Rose Des Vents’ sanatçının rüyasından esinlenerek yaptığı bir çalışmaymış. Rüyasında yaz sıcağında bir buğday tarlasının ortasında kendisi gören Görkem, o tarlada çalışan orta yaşlı bir kadının şarkının ikinci yarısında duyduğumuz vokal melodisini mırıldandığını duymuş. Uyanır uyanmaz rüyadan etkiyle bu şarkıyı yapan Görkem de rüyanın şarkıya verdiği ilhamdan ötürü albüm kapağında da buğday görseli kullanmak istemiş.
TUNÇMAKAS İLE ‘EN DERİNDE’ ŞARKILAR
Uzun zamandır müzik sektöründe özellikle de işin mutfağında çalışan Mert Tunçmakas, Nisan ayında nam-ı diğer Tunçmakas olarak ilk EP’si ‘En Derinde’yi yayınladı.
Albümdeki şarkılar sanatçının müzik kariyerinin bir birikimi desek yanlış olmaz. Ortaokuldan beri gitar çalan, o zamanların müzik haberlerini yakından takip eden, hatta mümkünse stüdyo prodüktörlerini daha yakın mercekle izleyen, yani tam anlamıyla bir müzik sevdalısı birisi Mert Tunçmakas. Çocukluğunda merakla takip ettiği Ozan Çolakoğlu, İskender Paydaş, Onno Tunç, Atilla Özdemiroğlu, Fahir Atakoğlu, Rıza Erekli gibi isimler deyim yerindeyse kendisi için idol mertebesindeymiş. Hal böyle olunca detaylara önem veren bir müzisyen doğmuş seneler içinde.
Seneler geçip müzik kariyerinde işin mutfağında daha çok vakit geçirerek çalışan Mert, Ajda Pekkan, Selda Bağcan, Hadise, Seyyal Taner gibi önemli isimlerin stüdyo projelerinde yer almış. Stüdyoda kazandığı deneyimi benzer şekilde sahnede de devam ettiren sanatçı Yalın, Kalben, Tan Taşçı, İrem Derici gibi birçok profesyonel sanatçıyla da birlikte çalışarak aynı sahneyi paylaşmış.
ALBÜME GİDEN YOL: KONYA KONSERİ
Kalben’in sahnesinde bas, keyboard, elekto gitar çalan Mert, aynı zamanda back vokal de yapıyormuş. İlk defa sahnede kendi şarkısını söyleme deneyimini Kalben’in Konya konserinde tecrübe eden Tunçmakas, ‘Pırıl Pırıl’ı 700 kişiye ilk defa bu etkinlikte seslendirmiş. Bu konser Tunçmakas için farklı bir önemde, çünkü o geceden sonra mesaj kutusunun ‘o şarkı neydi, nerden buluruz?’ diye soran merak eden kişilerle dolunca o da kendi şarkılarını yapıp müzikseverlerle paylaşmaya o gün karar vermiş. Bu anlamda Konya konseri bir milat alan sanatçı, yaklaşık 1 sene boyunca şarkıların üzerinde büyük titizlikle çalışmış.
‘En Derinde’ albümünde Rıza Erekli ile çalışan Mert Tunçmakas, sözlerin önde olduğu, bestelerin ise sade ama bir o kadar akıcı ve akılda kalıcı olduğu bir çalışma ile karşımızda. Genç yaşlarda şarkı sözü yazmaya başlayan sanatçı, seneler içinde birçok sanatçı ile çalışırken bu yönünü de giderek geliştirmiş. ‘En Derinde’nin stüdyo aşamasında yaklaşık 10 şarkı üzerinde çalışan Mert, stüdyo sürecinin sonunda elinde 5 şarkıyla çıkmış ve onlar da albümde yerini almışlar. Albümü dinlemeye başlayınca şarkılar bir bir akıp gidiyor, 5 şarkı göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. EP’deki ‘Yor’ şarkısı beni diğerlerine kıyasla daha çok etkiledi. Özellikle şarkıdaki yaylılar bölümü şarkıya çok yakışmış. Albümden çekilen ilk video klip ‘En Derinde’ye gelmiş. Dilerim ‘Yor’ için de bir video klip çalışması olur. Her ne kadar ‘En Derinde’ yayınlanalı daha 1.5 ay gibi kısa bir vakit olsa da, sanatçı yeni albümü için şimdiden kolları sıvamış durumda. O zamana kadar ‘En Derinde’ ile Mert’in naif ve duygu dolu şarkılarına, su gibi akan melodilerine kulak verelim.
Yıldızlar: En Derinde, Pırıl Pırıl, Sevgili Olalım Mı?
Oscar’ımı Verdim Gitti: Yor
MİYA’DAN 6 YIL SONRA YENİ ŞARKI: ‘BU ADAM SANA ZOR GELECEK’
Murat Matthew Erdem ve Ayça Z. Aydın’dan oluşan Miya, 2013 yılında yayımlanan ilk albümleri “Uzaklaşmalıyım” dan sonra geçtiğimiz yıl Kasım ayında 3 şarkılık ‘Hold Me Close’ adıyla mini bir albüm yayınlamışlardı.
Bu mini albümün ardından baharı ve güneşi karşılayan ‘Salute The Sun’ single’ını 2019’da yayınlayan İkili geçtiğimiz hafta 6 sene sonra ilk Türkçe vokalli şarkıları olan ‘Bu Adam Sana Zor Gelecek’i müzikseverlerle paylaştılar. Yalan yok Miya’dan yeni bir Türkçe şarkı ya da biraz daha beklentimi büyütüp yeni albüm acaba bu sene olur mu diye için için meraklanıyordum.
‘Bu Adam Sana Zor Gelecek’ söz ve müziği Miya imzalı elektronik pop, yaza uygun neşeli bir şarkı. Sadeliği ve neşesi şarkıya yansımış. İkili yeni şarkıları için Bodrum Gümüşlük’te bir de güzel klip çekmişler. Gümüşlük / Bodrum'da çekilen klibin yönetmen koltuğunda Murat Matthew Erdem otururken, Birce Akalay, Mine Söğüt, Jehan Barbur, Selin Türkoğlu gibi isimler de konuk olmuşlar. Klibi izlediğinizde şarkının neşesine ve eğlencesine kapılmamak elde değil. Darısı bu şarkının devamında gelecek yeni şarkılara ve albüme diyelim.
Miley Cyrus’tan Yeni albüm, Yeni Dizi
Geçtiğimiz Aralık ayında Avustralyalı oyuncu Liam Hemsworth ile evlenen Miley Cyrus’tan güzel haberler arka arkaya geliyor. ‘She Is Coming’ adlı mini albümünü geçen hafta yayınlayan sanatçı aynı zamanda ‘Black Mirror’ın yeni sezonunda başrolde yer alıyor.
Black Mirror’un 5. Sezonunda yer alacak ‘Rachel, Jack and Ashley, Too’ adlı bölümde başrolde izleyeceğimiz Miley Cyrus, pop dünyasının acımasız ve bir yandan da görünmeyen arka yüzüyle izleyicileri sarsacağa benziyor. 5 Haziran’da yayına girecek 3 bölümlük Black Mirror’ın yeni sezonu için dizinin yapımcısı Charlie Brooker özellikle Miley Cyrus’un yer aldığı bölüm için şimdiden eleştirilere hazırlıklı olduklarını belirtmiş.
Gelelim Miley Cyrus’un geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni albümü ‘She Is Coming’e. Albüm ele avuca sığmaz popstar için geçmişteki deli dolu haliyle olgun yeni Miley arasında duran farklı bir çalışma olmuş. Farklı, yaratıcı ama yine de cüretkâr olan bu yeni albümün açılışını ‘Mother’s Daugher’ ile yapıyor. Şarkıyı ALMA ile birlikte yapan Cyrus, albümün ikinci şarkısı ‘Unholy’de önceki senelerde yaptıklarıyla eleştiri bombardımanına uğramasına cevaben kendisine söylenenlere bu şarkıyla sesleniyor.
Bir önceki akustik temalı albümünden sonra parti havasına giren Miley Cyrus ‘D.R.E.A.M’ şarkısıyla ile Hip-Hop türüne de göz kırpmış. RuPaul ile birlikte seslendirdiği ‘Cattitude’ şarkıdan çok diyalog karmaşası gibi görünüp pek beni sarmasa da albümün genelinde akıp gidiveriyor. Albümün incileri son iki şarkıda gizli diyebilirim. ‘Party Up The Street’ ile tempoyu yavaşlatan Cyrus, Mark Ronson ile birlikte yaptığı ‘The Most’ ile nefis bir kapanış yapmış. ‘She Is Coming’ Miley Cyrus için yeni ve başka bir faza geçişi simgeliyor mu bilinmez ama müzikal anlamda yeni bir pencere açtığı kesin.
FRANSA’DAN YENİ SİNGLE: ‘ROSE DES VENTS’
Görkem Han’ın yeni single’ı ‘Rose Des Vents’ geçtiğimiz hafta yayınlandı. Görkem’in şarkılarındaki yakaladığı minimal havayı ve ifade biçimini çok seviyorum. O sebeple de nerdeyse her yayınladığı şarkıya ayrı bir dikkatle odaklanıyorum.
Türkçe ‘Rüzgar Gülü’ anlamına gelen yeni şarkı yavaş tempolu intro ile başlayıp devamında hareketlenmeye başlıyor. Şarkının ikinci bölümünde ise fonda bir vokal duymaya başlıyoruz. Şarkının albüm görselinde yer alan buğday görseli aslında bizi bir referansa hatta şarkının çıkış sebebine götürüyor. ‘Rose Des Vents’ sanatçının rüyasından esinlenerek yaptığı bir çalışmaymış. Rüyasında yaz sıcağında bir buğday tarlasının ortasında kendisi gören Görkem, o tarlada çalışan orta yaşlı bir kadının şarkının ikinci yarısında duyduğumuz vokal melodisini mırıldandığını duymuş. Uyanır uyanmaz rüyadan etkiyle bu şarkıyı yapan Görkem de rüyanın şarkıya verdiği ilhamdan ötürü albüm kapağında da buğday görseli kullanmak istemiş.
TUNÇMAKAS İLE ‘EN DERİNDE’ ŞARKILAR
Uzun zamandır müzik sektöründe özellikle de işin mutfağında çalışan Mert Tunçmakas, Nisan ayında nam-ı diğer Tunçmakas olarak ilk EP’si ‘En Derinde’yi yayınladı.
Albümdeki şarkılar sanatçının müzik kariyerinin bir birikimi desek yanlış olmaz. Ortaokuldan beri gitar çalan, o zamanların müzik haberlerini yakından takip eden, hatta mümkünse stüdyo prodüktörlerini daha yakın mercekle izleyen, yani tam anlamıyla bir müzik sevdalısı birisi Mert Tunçmakas. Çocukluğunda merakla takip ettiği Ozan Çolakoğlu, İskender Paydaş, Onno Tunç, Atilla Özdemiroğlu, Fahir Atakoğlu, Rıza Erekli gibi isimler deyim yerindeyse kendisi için idol mertebesindeymiş. Hal böyle olunca detaylara önem veren bir müzisyen doğmuş seneler içinde.
Seneler geçip müzik kariyerinde işin mutfağında daha çok vakit geçirerek çalışan Mert, Ajda Pekkan, Selda Bağcan, Hadise, Seyyal Taner gibi önemli isimlerin stüdyo projelerinde yer almış. Stüdyoda kazandığı deneyimi benzer şekilde sahnede de devam ettiren sanatçı Yalın, Kalben, Tan Taşçı, İrem Derici gibi birçok profesyonel sanatçıyla da birlikte çalışarak aynı sahneyi paylaşmış.
ALBÜME GİDEN YOL: KONYA KONSERİ
Kalben’in sahnesinde bas, keyboard, elekto gitar çalan Mert, aynı zamanda back vokal de yapıyormuş. İlk defa sahnede kendi şarkısını söyleme deneyimini Kalben’in Konya konserinde tecrübe eden Tunçmakas, ‘Pırıl Pırıl’ı 700 kişiye ilk defa bu etkinlikte seslendirmiş. Bu konser Tunçmakas için farklı bir önemde, çünkü o geceden sonra mesaj kutusunun ‘o şarkı neydi, nerden buluruz?’ diye soran merak eden kişilerle dolunca o da kendi şarkılarını yapıp müzikseverlerle paylaşmaya o gün karar vermiş. Bu anlamda Konya konseri bir milat alan sanatçı, yaklaşık 1 sene boyunca şarkıların üzerinde büyük titizlikle çalışmış.
‘En Derinde’ albümünde Rıza Erekli ile çalışan Mert Tunçmakas, sözlerin önde olduğu, bestelerin ise sade ama bir o kadar akıcı ve akılda kalıcı olduğu bir çalışma ile karşımızda. Genç yaşlarda şarkı sözü yazmaya başlayan sanatçı, seneler içinde birçok sanatçı ile çalışırken bu yönünü de giderek geliştirmiş. ‘En Derinde’nin stüdyo aşamasında yaklaşık 10 şarkı üzerinde çalışan Mert, stüdyo sürecinin sonunda elinde 5 şarkıyla çıkmış ve onlar da albümde yerini almışlar. Albümü dinlemeye başlayınca şarkılar bir bir akıp gidiyor, 5 şarkı göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. EP’deki ‘Yor’ şarkısı beni diğerlerine kıyasla daha çok etkiledi. Özellikle şarkıdaki yaylılar bölümü şarkıya çok yakışmış. Albümden çekilen ilk video klip ‘En Derinde’ye gelmiş. Dilerim ‘Yor’ için de bir video klip çalışması olur. Her ne kadar ‘En Derinde’ yayınlanalı daha 1.5 ay gibi kısa bir vakit olsa da, sanatçı yeni albümü için şimdiden kolları sıvamış durumda. O zamana kadar ‘En Derinde’ ile Mert’in naif ve duygu dolu şarkılarına, su gibi akan melodilerine kulak verelim.
Yıldızlar: En Derinde, Pırıl Pırıl, Sevgili Olalım Mı?
Oscar’ımı Verdim Gitti: Yor
MİYA’DAN 6 YIL SONRA YENİ ŞARKI: ‘BU ADAM SANA ZOR GELECEK’
Murat Matthew Erdem ve Ayça Z. Aydın’dan oluşan Miya, 2013 yılında yayımlanan ilk albümleri “Uzaklaşmalıyım” dan sonra geçtiğimiz yıl Kasım ayında 3 şarkılık ‘Hold Me Close’ adıyla mini bir albüm yayınlamışlardı.
Bu mini albümün ardından baharı ve güneşi karşılayan ‘Salute The Sun’ single’ını 2019’da yayınlayan İkili geçtiğimiz hafta 6 sene sonra ilk Türkçe vokalli şarkıları olan ‘Bu Adam Sana Zor Gelecek’i müzikseverlerle paylaştılar. Yalan yok Miya’dan yeni bir Türkçe şarkı ya da biraz daha beklentimi büyütüp yeni albüm acaba bu sene olur mu diye için için meraklanıyordum.
‘Bu Adam Sana Zor Gelecek’ söz ve müziği Miya imzalı elektronik pop, yaza uygun neşeli bir şarkı. Sadeliği ve neşesi şarkıya yansımış. İkili yeni şarkıları için Bodrum Gümüşlük’te bir de güzel klip çekmişler. Gümüşlük / Bodrum'da çekilen klibin yönetmen koltuğunda Murat Matthew Erdem otururken, Birce Akalay, Mine Söğüt, Jehan Barbur, Selin Türkoğlu gibi isimler de konuk olmuşlar. Klibi izlediğinizde şarkının neşesine ve eğlencesine kapılmamak elde değil. Darısı bu şarkının devamında gelecek yeni şarkılara ve albüme diyelim.