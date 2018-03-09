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    İnanılmaz... Mide krampı diye gitti! Hastanede doğurdu...

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    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 08:26 | Son Güncelleme:
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    İnanılmaz... Mide krampı diye gitti Hastanede doğurdu...Next

    İngiliz basını midesi ağrıdığı için hastaneye giden Charlotte Thomson isimli genç kadını konuşuyor. Hikâye şöyle başladı: 21 yaşındaki genç kadın ilk olarak mide krampı ve kanama şikâyetiyle hastaneye gitti.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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