İnanılmaz... Mide krampı diye gitti! Hastanede doğurdu...

İngiliz basını midesi ağrıdığı için hastaneye giden Charlotte Thomson isimli genç kadını konuşuyor. Hikâye şöyle başladı: 21 yaşındaki genç kadın ilk olarak mide krampı ve kanama şikâyetiyle hastaneye gitti.
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