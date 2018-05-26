MHP seçim bildirgesini açıkladı. İşte toplantıdan fotoğraflar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenen MHP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nı izleyecek partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na erken saatlerde alınmaya başlandı.
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