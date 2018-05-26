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    MHP seçim bildirgesini açıkladı. İşte toplantıdan fotoğraflar

    MHP'nin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

    Fotoğraf: SELAHATTİN SÖNMEZ / HÜRRİYET - AA - DHA - İHA
    26.05.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:
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    MHP seçim bildirgesini açıkladı. İşte toplantıdan fotoğraflarNext

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenen MHP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nı izleyecek partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na erken saatlerde alınmaya başlandı.

    Etiketler: seçim bildirgesi , Bahçeli , gündem
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