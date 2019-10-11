MFÖ'nün eşi değil mi bu?

Özkan Uğur ile eşi Aysun Aslan, önceki gün Nişantaşı’nda ilginç bir olay yaşadı. MFÖ grubunun ünlü üyesini gören bir vatandaş, yanlarına gelerek “Siz Mazhar Özkan mıydınız?” diye sordu. Bunun üzerine Uğur’dan da komik bir karşılık geldi.
Özkan Uğur ile eşi Aysun Aslan, önceki gün Nişantaşı’nda ilginç bir olay yaşadı. MFÖ grubunun ünlü üyesini gören bir vatandaş, yanlarına gelerek “Siz Mazhar Özkan mıydınız?” diye sordu. Bunun üzerine Uğur’dan da komik bir karşılık geldi.
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