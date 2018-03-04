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Mezun olanı Apple, Google, Facebook ve Amazon'da işe başlatan üniversiteler
Yurt dışında faaliyet gösteren ve dünya genelinde şöhretleri olan bu üniversiteye kaydını yaptıran ve diplomasını alanlar Amazon ve Google başta olmak üzere Facebook ve Apple'da en düşük 3 bin dolar (yaklaşık 12 bin TL) maaşla iş başı yapıyor, yüksek maaşlarda iş hayatına merhaba diyor. İşte o üniversiteler...
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