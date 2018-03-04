Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Mezun olanı Apple, Google, Facebook ve Amazon'da işe başlatan üniversiteler

    Mezun olanı Apple, Google, Facebook ve Amazon'da işe başlatan üniversiteler

    Yurt dışında faaliyet gösteren ve dünya genelinde şöhretleri olan bu üniversiteye kaydını yaptıran ve diplomasını alanlar Amazon ve Google başta olmak üzere Facebook ve Apple'da en düşük 3 bin dolar (yaklaşık 12 bin TL) maaşla iş başı yapıyor, yüksek maaşlarda iş hayatına merhaba diyor. İşte o üniversiteler...

    Fotoğraf: Business Insider
    04.03.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:
    1 / 45
    Mezun olanı Apple, Google, Facebook ve Amazonda işe başlatan üniversitelerNext

    Cambridge Üniversitesi

    Bilgisayar Bilimleri bölümü oldukça meşhur olan bu üniversiteden mezun olan pek çok kişinin teknoloji devlerinde çalıştığı biliniyor.

    Etiketler: apple , google , microsoft , amazon

    En Yeni Foto Galeriler

    Kebap kırmızı halıda!

    Kebap kırmızı halıda!

    Oscar'da skandala "büyük" önlem

    Oscar'da skandala "büyük" önlem

    "Formayı hak etmiyor, Fenebahçe'nin ne olduğunu anlayamamış"

    "Formayı hak etmiyor, Fenebahçe'nin ne olduğunu anlayamamış"

    Tribünde olay! Mahmut Uslu taraftarlarla tartıştı

    Tribünde olay! Mahmut Uslu taraftarlarla tartıştı

    Erman Toroğlu'dan F.Bahçe için şok sözler! 'Beşiktaş...'

    Erman Toroğlu'dan F.Bahçe için şok sözler! 'Beşiktaş...'

    Bu köye erkekler giremiyor

    Bu köye erkekler giremiyor

    Sen benim canımsın

    Sen benim canımsın

    Kameni isyanı... 'Maçı en güzel yerden izliyor!'

    Kameni isyanı... 'Maçı en güzel yerden izliyor!'

    Çocuk yapmama 7 yıl daha var

    Çocuk yapmama 7 yıl daha var

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri