Mezelerini tatmadan ayrılmamanız gereken restoranlar

Türk mutfağının en önemli kollarından biridir mezeler. Zeytinyağlı, yoğurtlu, sebzeli, bakliyatlı, etli, balıklı… Her damak zevkine, herkese uygun mezelerimiz vardır bizim. Bölgeden bölgeye farklılık gösteren mezelerin en lezzetlilerini, nerede yiyebileceğinizi araştırdık. İşte öneriler...
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