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Mezelerini tatmadan ayrılmamanız gereken restoranlar

Her damak zevkine, herkese uygun mezelerin en lezzetlilerini yiyebileceğiniz mekânlar...

Fotoğraflar: Instagram ve Foursquare
04.01.2018 - 14:02 | Son Güncelleme:
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Mezelerini tatmadan ayrılmamanız gereken restoranlarNext

Türk mutfağının en önemli kollarından biridir mezeler. Zeytinyağlı, yoğurtlu, sebzeli, bakliyatlı, etli, balıklı… Her damak zevkine, herkese uygun mezelerimiz vardır bizim. Bölgeden bölgeye farklılık gösteren mezelerin en lezzetlilerini, nerede yiyebileceğinizi araştırdık. İşte öneriler...

Etiketler: meze , mezeci , meze restoranı , meyhane

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