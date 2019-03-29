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Metin'siz hayatÄ±m böyle geçiyor

AyrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmadÄ±klarÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla "yÄ±lan hikayesine" dÃ¶nen Adriana Lima - Metin Hara aÅŸkÄ±nÄ±n ÅŸu andaki durumu da geleceÄŸi de belirsiz.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

HÃ¼rriyet Haber
29.03.2019 - 11:08 | Son GÃ¼ncelleme:
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Metinsiz hayatÄ±m bÃ¶yle geÃ§iyorNext

Bu arada Adriana Lima'nÄ±n da gÃ¼nlerinin nasÄ±l geÃ§tiÄŸi, Hara ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi merak ediliyor. Lima'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bundan daha fazla merak edilen nokta ise iddia edildiÄŸi gibi beyzbol oyuncusu eski sevgilisi Julian Edelman'a geri dÃ¶nÃ¼p dÃ¶nmediÄŸi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

Etiketler: julian edelmann , marko jaric

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