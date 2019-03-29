Bu arada Adriana Lima'nÄ±n da gÃ¼nlerinin nasÄ±l geÃ§tiÄŸi, Hara ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi merak ediliyor. Lima'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bundan daha fazla merak edilen nokta ise iddia edildiÄŸi gibi beyzbol oyuncusu eski sevgilisi Julian Edelman'a geri dÃ¶nÃ¼p dÃ¶nmediÄŸi.
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