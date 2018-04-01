Metin Hara anlattı; Adriana Lima'yla ilişkisi nasıl başladı?
Güneri Civaoğlu'nun CNN Türk ekranlarında sunduğu Şeffaf Oda programının bu haftaki konukları Metin Hara ve İclal Aydın oldu. Metin Hara, son kitabı hakkında açıklamalarda bulunurken, Victoria's Secret modeli Adriana Lima ile yaşadığı aşk hakkında da ilk kez çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Güneri Civaoğlu'nun 'Şimdi senin yaşadığın aşk sebebiyle Türkiye'de ve dünyada binlerce hatta milyonlarca insanın seni kıskandığını düşünüyorum. Bunun da negatif bir yüklemesi olduğunu düşünerek nazar boncuğu taşıyor musun diye soruyorum. Büyük aşk yaşıyor musunuz? Dışarıdan bir sürü insanın sizi kıskandığını düşünüyor musun?' sorusu üzerine Metin Hara, şunları söyledi:
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