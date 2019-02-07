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Metin'i unuttu, başka sevgili buldu...İşte kanıtı

Adriana Lima'nın Metin Hara defterini kapatıp yeni bir aşk limanına doğru yola çıktığı iddia edildi.

Hürriyet Haber
07.02.2019 - 10:08 | Son Güncelleme:
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Metini unuttu, başka sevgili buldu...İşte kanıtıNext

Uzun süredir konuşulan Adriana Lima ile Metin Hara ayrılığı konusunda her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.Bunlardan biri son günlerde magazin basınında kendine sıkça yer buluyor. Bu iddianın ortaya atılmasının nedeni ise Lima'nın boynundaki kolye.

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Etiketler: julian edelman

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