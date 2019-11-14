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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
14 Kasım 2019 - 07:38,

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahminini paylaştı. Kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar konusunda uyarıda bulundu. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Kasım hava durumu tahmini...

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Hava durumu için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Hava sıcaklıkları bir süredir yaşanan pastırma yazı nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfası üzerinden paylaşılan 14 Kasım yurt geneli hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli(21-50 kg/m2), Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli(51-75 kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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