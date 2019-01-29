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    Son dakika hava durumu tahminleri | Meteoroloji'den hortum ve dolu uyarısı

    Meteoroloji'den son dakika hortum ve dolu yağışı uyarısı yapıldı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Öte yandan, Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali de bulunuyor. İşte, Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu tahminleri...

    Hürriyet Haber
    29.01.2019 - 16:30 | Son Güncelleme:
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    Son dakika hava durumu tahminleri | Meteorolojiden hortum ve dolu uyarısıNext

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışlar, yurdun güney ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin) yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. İşte, hava durumu tahminleri ve detaylar...

    Etiketler: son dakika , haberler

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