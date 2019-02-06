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    Meteoroloji son dakika sürprizi yaşanmaması için önemli hava durumu uyarılarında bulundu

    Bir süredir kuvvetli yağışın meydana geldiği Akdeniz Bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok önemli hava durumu uyarılarında bulundu. Son dakika sürprizleriyle karşılaşılmaması için ani sel, su baskını ve çatı uçması gibi durumlara karşı önlem alınması gerektiğini aktaran müdürlük, hava durumu için bölgelerden detayları paylaştı. İşte, Meteorolojiden alınan günün hava durumu bilgileri

    Hürriyet Haber
    06.02.2019 - 07:16 | Son Güncelleme:
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    Meteoroloji son dakika sürprizi yaşanmaması için önemli hava durumu uyarılarında bulundu Next



    Yayımladığı en son bilgilerle vatandaşların son dakika hava durumu değişiklikleriyle karşılaşmasına karşın uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat tarihli bilgileri paylaştı. İşte, 6 Şubat tarihli hava durumu bilgileri;

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

    HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    Etiketler: hava nasıl olacak , son dakika , haberler

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