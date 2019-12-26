Meteoroloji İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi - İstanbul’da kar ne zaman yağacak?
Yurdun pek çok ilçesinde etkili olan kar yağışı ardından İstanbullular da bir kez daha ‘İstanbul’da kar ne zaman yağacak?’ sorusunu gündeme getirdi. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul’a yılın ilk karı henüz düşmedi. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak?
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Yurdun pek çok ilçesinde etkili olan kar yağışı ardından İstanbullular da bir kez daha ‘İstanbul’da kar ne zaman yağacak?’ sorusunu gündeme getirdi. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul’a yılın ilk karı henüz düşmedi. Peki, yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?- İstanbul’da kar ne zaman yağacak?
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı öncesi en çok merak edilen konulardan biri kar yağışı oldu. Yeni yılın sembollerinden biri olan kar bu yıl İstanbul’da kendini göstermedi. Peki, İstanbul’a yılbaşında kar yağacak mı?- İstanbul’da kar ne zaman yağacak?
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İstanbul’a düşecek ilk kar için tarih bilgisi Meteoroloji’den geldi. Güncel Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'da 28 Aralık cumartesi ve 29 Aralık pazar günleri karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
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YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.