Meşhur pehlivanın torunu Yeşilçam'da yıldız oldu

Filmleri hala kuşaklar boyu seyrediliyor, her ne kadar artık eskisinden daha farklı hayatlar sürseler de onlar genç kuşakların da yıldızları. Peki ya o yıldızlar aradan geçen zaman içinde nasıl değişti. İşte birkaç kuşağın hafızasında hala gençlik dönemlerindeki görüntüleriyle yer eden Yeşilçam yıldızlarının değişimi.
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