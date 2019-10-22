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Meşhur pehlivanın torunu Yeşilçam'da yıldız oldu

 Filmleri hala kuşaklar boyu seyrediliyor, her ne kadar artık eskisinden daha farklı hayatlar sürseler de onlar genç kuşakların da yıldızları. Peki ya o yıldızlar aradan geçen zaman içinde nasıl değişti. İşte birkaç kuşağın hafızasında hala gençlik dönemlerindeki görüntüleriyle yer eden Yeşilçam yıldızlarının değişimi.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Facebook, Instagram, Twitter 

Hürriyet Haber
22.10.2019 - 16:00 |Son Güncelleme:
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Meşhur pehlivanın torunu Yeşilçamda yıldız olduNext

Örneğin bu ünlü... Aradan yıllar geçti, o yaş aldı ama yüz hatları o kadar da değişmedi.

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Etiketler: yeşilçam ünlüleri , yeşilçam sineması
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