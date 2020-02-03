Merve Özbey'in kına gecesine ünlü akını

EV HAZIRLIKLARI TAMAM! 9 Şubat’ta nikâh masasına oturmaya hazırlanan Merve Özbey ve Kenan Koçak, evlerinin tüm eksiklerini tamamladı. Ataşehir’de kirası 5 bin lira olan bir ev tutan çift, dekorasyon için 100 bin lira harcadı. Özbey ve Koçak son olarak evlerine 40 bin liraya bir televizyon aldı.