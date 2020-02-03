Merve Özbey'in kına gecesine ünlü akını

Önümüzdeki günlerde Kenan Koçak ile dünyaevine girecek olan Merve Özbey, yakın dostlarının katılımıyla kına gecesi düzenledi. İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleştirilen kına gecesine çok sayıda ünlü isim de katıldı.
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Merve Özbey'in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Ece Seçkin ve Danla Bilic de kına gecesine katılan isimler arasındaydı.
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ECE SEÇKİN VE İREM DERİCİ'DEN GÖBEK ŞOV
Bütün geleneklere uyan Merve Özbey önce davul zurna eşliğinde göbek attı daha sonra eline kına yaktı. Ece Seçkin ve İrem Derici de oryantal eşliğinde hünerlerini sergiledi.
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İrem Derici kına gecesinden bir kareyi, "Nasıl güzelsiniz. Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize" notuyla paylaştı.
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EV HAZIRLIKLARI TAMAM!
9 Şubat’ta nikâh masasına oturmaya hazırlanan Merve Özbey ve Kenan Koçak, evlerinin tüm eksiklerini tamamladı. Ataşehir’de kirası 5 bin lira olan bir ev tutan çift, dekorasyon için 100 bin lira harcadı. Özbey ve Koçak son olarak evlerine 40 bin liraya bir televizyon aldı.
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DEMET'TEN BİLEZİK
Merve Özbey'in kına gecesine katılan Demet Akalın, ünlü şarkıcıya bilezik hediye etti.
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Gecede sahne alan Serdar Ortaç şarkılarıyla konukları eğlendirdi.
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Güzel şarkıcının kına gecesinden görüntüler objektiflere böyle yansıdı.