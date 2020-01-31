Merve Özbey'e süpriz bekarlığa veda

Gazetecilerin, ‘Peki Kenan Bey’de bekarlığa veda partisi yapacak mı? İzin verdiniz mi?’ sorusuna Özbey, ‘Öyle şey olur mu? Tabii ki izin veriyorum. Herkes istediği şeyi yapabilir. Evleniyoruz diye bir şeyleri kısıtlamaya gerek yok. Ben gönlüm birleştirdiğim sevdiğim birisiyle bir hayat yoluna çıkıyorum. Dolayısıyla arkadaşlarım bir şeyler yaptıkları zaman mutlu oluyorum’ dedi.