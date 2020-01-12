Merve Özbey ve nişanlısı Kenan Koçak düğün için servet harcayacak!
Yaklaşık bir yıldır Kenan Koçak’la birlikte olan Merve Özbey, evliliğe hazırlanıyor. 19 Ocak’ta yapılacak düğünü Özbey’in ayağının sakatlanmasından dolayı erteleyen çift, 9 Şubat’ta evlenecek.
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Zincirlikuyu’daki Raffles Hotel’de gerçekleşecek düğün için ikili, her detayla en ince ayrıntısına kadar ilgileniyor.
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Çift, 600 davetlinin katılacağı gecede mekanın süslemesi için bir organizasyon şirketiyle anlaştı. Merve Özbey ve Kenan Koçak tüm hazırlıklara toplam 600 bin lira harcadı.(Posta)
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Merve Özbey nişanına ait özel görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı...
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Merve Özbey kız isteme töreninde bütün gelenekleri yerine getirdi. Müstakbel eşine tuzlu kahve ikram eden ünlü şarkıcı nişan fotoğraflarını, 'Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun' notuyla paylaştı.