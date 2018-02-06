Mersin'de en iyi tantuni nerede yenir

Mersin’in milli yiyeceğidir tantuni. Mersinliler, sık sık tüketir; seyahat rotasını Mersin'e çevirenlerin de yapılacaklar listesindeki ilk adres tantunicilerdir. Peki Mersin’de iyi tantuni nerede yenir? İşte cevabı…
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.