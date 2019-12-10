Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? FED ve Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi
Piyasalar merkez bankalarına odaklandı. Bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki faiz kararları takip edilecek. Merkez Bankası’nın aralık ayı faiz kararı kısa bir süre sonra netleşecek. Merkez Bankası yılın son faiz kararını verecek? FED faiz toplantısı ayın kaçında gerçekleşecek?
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Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. FED ve Avrupa Merkez Bankası gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yılın son faiz kararlarını bu hafta açıklayacak. Amerikan Merkez Bankası FED, yılın son toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirecek. Para Politikası Kurulu, 12 Aralık'ta politika faizini belirleyecek. Avrupa Merkez Bankası ise 12 Aralık'ta toplanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?
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MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI
Para Politikası Kurulu, 12 Aralık Perşembe günü politika faizini belirleyecek. AA Finans beklenti anketine göre, faizlerde 150 baz puan indirim bekleniyor. Ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında oldu.Merkez Bankası gerçekleşen son toplantıda politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 14'e çekilmişti.
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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Amerikan Merkez Bankası FED, yılın son toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirecek. FED'in faiz indirmeden yoluna devam etmesi bekleniyor. Beklenti, faizin 2021 sonuna kadar yüzde 1,5 - yüzde 1,75 arasında olacağı yönünde.