Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? FED ve Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi





Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. FED ve Avrupa Merkez Bankası gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yılın son faiz kararlarını bu hafta açıklayacak. Amerikan Merkez Bankası FED, yılın son toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirecek. Para Politikası Kurulu, 12 Aralık'ta politika faizini belirleyecek. Avrupa Merkez Bankası ise 12 Aralık'ta toplanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?