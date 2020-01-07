Merkel’in yardımsever ‘yıldız’ konukları

Almanya’da Katoliklerin ‘Üç Kral’ ya da ‘Sihirli Krallar’ olarak adlandırılan dini bayramı vesilesiyle zordaki çocuklara şarkı söyleyerek yardım toplayan ‘Yıldız Şarkıcıları’ bugün de Başbakan Merkel’in konuğu oldu.
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Dün Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda kabul edilen çocuk ‘Yıldız Şarkıcıları’ bugün de Başbakanlık’ta Başbakan Angela Merkel’in konuğu oldular.
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Almanya genelinde 300 bin civarında çocuk ‘Yıldız Şarkıcıları’ adıyla kapı kapı dolaşıp şarkı söyleyerek, bağış topluyor.
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Bağışlar her yıl dünyanın başka ülkelerinde zor durumdaki çocuklar için toplanıyor.
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Bu yıl ise Lübnan’daki Suriyeli mülteci çocuklar için bağış toplandı.
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27 Başpiskoposluktan gelen ‘Yıldız Şarkıcıları’nı Başbakan Merkel geleneksel olarak Başbakanlık’ta kabul etti.
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Merkel ‘Yıldız Şarkıcıları’nın şarkılarına eşlik etti.