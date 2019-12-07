Titreme nöbetleriyle başlamıştı! Dünyayı korkutan görüntü

Merkel, antisemitizm karşısında uyanık olunması gerektiğine işaret ederek, “Burada katledilenleri hiçbir şey geri getiremeyecek. Bu suç Alman tarihinin bir parçası olarak kalacak. Bu tarih sürekli anlatılmalı ki unutmayalım, anlatılmalı ki bugün ve yarın her insanın onurunu koruyabilelim.” ifadesini kullandı.