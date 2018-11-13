Merkel ve Macron'u utandıran anlar

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Rethondes'de düzenlenen törenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Başbakan Merkel'le birlikte bir süre katılımcılarla görüştü.
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