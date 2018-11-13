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    Merkel ve Macron'u utandıran anlar

    101 yaşındaki bir kadının Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sorduğu soru, Macron ve Merkel'i utandırdı.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar:AFP/AP/Reuters/YouTube
    13.11.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:
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    Merkel ve Macronu utandıran anlarNext

    Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Rethondes'de düzenlenen törenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Başbakan Merkel'le birlikte bir süre katılımcılarla görüştü.

    Etiketler: Emmanuel Macron , Fransa

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