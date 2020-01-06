Meraklı bakışlara aldırış etmediler! Sokak ortasında dans...

Dans sonrası gazetecilerle ayaküstü sohbet eden İzel, “Instagram’da takip ettiklerimi yanlışlıkla sildim, buradan hepsinden özür diliyorum. İsteyerek yaptığım bir şey değildi. Onları yeniden ekleyeceğim ve ilk takip edeceğim kişi Yılmaz Erdoğan olacak” dedi. Bunun üzerine Hakan Verbiç araya girerek “Aşkım ben ne olacağım” deyince İzel “Tabii ki sen de olacaksın” dedi.