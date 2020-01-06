Meraklı bakışlara aldırış etmediler! Sokak ortasında dans...

İzel ve Verbiç, Harbiye’de taksiden inerken karşılaştıkları gazetecilere selam verdikten sonra aniden dans etmeye başladı.
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Dans sonrası gazetecilerle ayaküstü sohbet eden İzel, “Instagram’da takip ettiklerimi yanlışlıkla sildim, buradan hepsinden özür diliyorum. İsteyerek yaptığım bir şey değildi. Onları yeniden ekleyeceğim ve ilk takip edeceğim kişi Yılmaz Erdoğan olacak” dedi. Bunun üzerine Hakan Verbiç araya girerek “Aşkım ben ne olacağım” deyince İzel “Tabii ki sen de olacaksın” dedi.
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İzel, Verbiç’le ilk görüntülendiğinde “Çok yakın arkadaşım”demişti. Çiftin dün samimi halleri dikkat çekti. Sevgilisi İzel'i öpücüklere boğan Hakan Verbiç samimi tavırlarıyla objektiflere böyle yansıdı.
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Bir ara sokak ortasında sevgilisiyle dans eden İzel meraklı bakışlara aldırış etmedi. Ünlü şarkıcının bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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Şen kahkahalarıyla eski mutlu günlerine döndüğünün mesajı veren İzel'in en büyük destekçisi sevgilisi. 'Kendiliğinden Olmalı' albümünün çalışmalarına devam eden İzel, geçtiğimiz günlerde 'Bırakın' şarkısına klip çekti.
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Çekimler öncesi uzun bir hazırlık döneminden geçen ünlü şarkıcı 15 kilo verdiğini şu sözlerle açıklamıştı: Mide ameliyatı ile zayıfladığımı söylüyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Öncelikle sağlık açısından böyle bir şeye asla kalkışmam.
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Zayıflamasının sırrını şarkı söylemek olduğunu vurgulayan İzel, “Beyin gücümle kendimi zayıf olduğuma inandırdım ve böylelikle kendimi rahatlattım toplam 15 kilo verdim.