Merakla bekleniyordu... Büyük gün geldi! Bugün açılıyor
Halkalı-Gebze banliyö hattının açılışı bugün gerçekleşecek. Dün gün boyu aralıksız test seferleri yapılan Halkalı-Gebze banliyö hattı'nda trenler içinde yolcular varmış gibi istasyonlara yanaşıp bekleyip ardından diğer istasyonlara devam ettiği test sürüşleri de havadan görüntülendi. Peki Halkalı-Gebze banliyö hattı durakları hangileri, ne kadar sürede ulaşım sağlanacak, hangi hatlarla entegrasyon sağlanacak? İşte merakla beklenen hatla ilgili tüm detaylar...
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