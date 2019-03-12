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Merakla bekleniyordu... Büyük gün geldi! Bugün açılıyor

Halkalı-Gebze banliyö hattının açılışı bugün gerçekleşecek. Dün gün boyu aralıksız test seferleri yapılan Halkalı-Gebze banliyö hattı'nda trenler içinde yolcular varmış gibi istasyonlara yanaşıp bekleyip ardından diğer istasyonlara devam ettiği test sürüşleri de havadan görüntülendi. Peki Halkalı-Gebze banliyö hattı durakları hangileri, ne kadar sürede ulaşım sağlanacak, hangi hatlarla entegrasyon sağlanacak? İşte merakla beklenen hatla ilgili tüm detaylar...

Hürriyet Haber
12.03.2019 - 07:12 | Son Güncelleme:
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Merakla bekleniyordu... Büyük gün geldi Bugün açılıyorNext

Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri dün gerçekleşti. Hat bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Etiketler: Halkalı-Gebze durakları , Halkalı-Gebze nerede , haberler
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