Menemenin en iyi 10 adresi... Soğanlı mı soğansız mı?
Yazarımız Vedat Milor sosyal medyada bir anket yaptı ve “Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı” diye sordu. Meğer herkesin bunu tartışası varmış: Tam 51 bin kişi beğendi, 2 bin 200’ün üzerinde yorum yapıldı ve sonuçta yüzde 51 ile “Soğanlı” diyenler kazandı. Biz de menemen sevenlerden oluşan jürimize bu leziz yemeğin en güzel yapıldığı yerleri sorduk. Annelerimizin evde yaptığı kadar güzel olmasa da ortaya bu lezzetin en iyi adresleri çıktı. Milor’un bu tartışmayı değerlendirdiği yazısını yarın Hürriyet Pazar’da okuyabilirsiniz. ( Emek Köroğlu - İrem Aycı)
Yazarımız Vedat Milor sosyal medyada bir anket yaptı ve “Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı” diye sordu. Meğer herkesin bunu tartışası varmış: Tam 51 bin kişi beğendi, 2 bin 200’ün üzerinde yorum yapıldı ve sonuçta yüzde 51 ile “Soğanlı” diyenler kazandı. Biz de menemen sevenlerden oluşan jürimize bu leziz yemeğin en güzel yapıldığı yerleri sorduk.
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