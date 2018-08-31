Ara
MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Menemenin en iyi 10 adresi... Soğanlı mı soğansız mı?

    Menemenin en iyi 10 adresi... Soğanlı mı soğansız mı?

    Yazarımız Vedat Milor sosyal medyada bir anket yaptı ve “Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı” diye sordu. Meğer herkesin bunu tartışası varmış: Tam 51 bin kişi beğendi, 2 bin 200’ün üzerinde yorum yapıldı ve sonuçta yüzde 51 ile “Soğanlı” diyenler kazandı. Biz de menemen sevenlerden oluşan jürimize bu leziz yemeğin en güzel yapıldığı yerleri sorduk. Annelerimizin evde yaptığı kadar güzel olmasa da ortaya bu lezzetin en iyi adresleri çıktı. Milor’un bu tartışmayı değerlendirdiği yazısını yarın Hürriyet Pazar’da okuyabilirsiniz. ( Emek Köroğlu - İrem Aycı)

    Hürriyet Haber
    31.08.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:
    1 / 12
    Menemenin en iyi 10 adresi... Soğanlı mı soğansız mıNext

    Yazarımız Vedat Milor sosyal medyada bir anket yaptı ve “Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı” diye sordu. Meğer herkesin bunu tartışası varmış: Tam 51 bin kişi beğendi, 2 bin 200’ün üzerinde yorum yapıldı ve sonuçta yüzde 51 ile “Soğanlı” diyenler kazandı. Biz de menemen sevenlerden oluşan jürimize bu leziz yemeğin en güzel yapıldığı yerleri sorduk.

    Etiketler: Menemen soğanlı mı olmalı soğansız mı

    En Yeni Kelebek Galeriler

    Gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki

    Gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki

    Mirgün'ün yeni aşkı mı?

    Mirgün'ün yeni aşkı mı?

    Tamamen çıplak poz verdi

    Tamamen çıplak poz verdi

    Küvet pozlarına beğeni yağdı

    Küvet pozlarına beğeni yağdı

    Şuna bakın kocasının ceketini giyip gitmiş!

    Şuna bakın kocasının ceketini giyip gitmiş!

    'Asla olmaz! Ben bir tanesiyle idare edemiyorum derken...'

    'Asla olmaz! Ben bir tanesiyle idare edemiyorum derken...'

    Menemenin en iyi 10 adresi... Soğanlı mı soğansız mı?

    Menemenin en iyi 10 adresi... Soğanlı mı soğansız mı?

    Kalbimi çalan ilk adamdı

    Kalbimi çalan ilk adamdı

    Kırmızı ışıkta başladı mahkemede bitti

    Kırmızı ışıkta başladı mahkemede bitti

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri