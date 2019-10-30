Memurlara müjde! Hem maaş artacak hem de ikramiye

Toprağı üzerine köprü kurup geçenden 20 geçmeyenden döve döve 40 akçe alan “Deli Dumrul” misali, Mahmutpaşa’daki tarihi Valide Han’ın terasındaki kaçak yapıdan boğaza karşı selfi çektirmek isteyen turistlerden kişi başı 100 lira alan Hakan Erbak “Parayı ödeyene fiş veriyoruz. Kaçak bir iş yapmıyoruz” dedi. Fatih Belediyesi ise kaçak yapının 5 defa mühürlendiğini, ancak mührün kırıldığını belirtti.
Sayıları 1.6 milyona ulaşan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili müjdeli haber dün geldi. Peki değişiklik maaş ve ikramiyeleri nasıl etkileyecek? İşte yanıtları...