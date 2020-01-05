Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli farkları ne zaman yatacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin 2020 zam oranı belli oldu. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. Peki, 2020 emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli farkları ne zaman yatacak?
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1
Asgari ücret zammı ardından en çok merak edilen konulardan biri memur ve emeklilere 2020’de yapılacak zam oranıydı. Enflasyon farkının 3 Ocak Cuma günü açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı da açıklandı. Peki, zam oranıyla birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli farkları ne zaman yatacak?
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Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti.
Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.
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EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.
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EMEKLİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.