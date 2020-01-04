Memur ve Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK emekli zammı ne kadar oldu 2020.. İşte Emekli maaş tablosu
Emekli ve Memur maaş zammı ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Memurun gözü enflasyon rakamlarında. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacakMemur ve emekli maaşları 2020 yılının ilk günlerinde enflasyon farkları ile hesaplarda olacak. 15 Ocak tarihinde geçtiğimiz 6 ayın enflasyon farkları ile maaş hesaplarına yatırılacak olan yeni emekli ve memur maaşları, meslek dallarına göre değişiklik gösterecek. 3 Ocak Cuma günü saat 10.00 itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yüzde 6,49, memur maaşlarına ise yüzde 5,49 olarak yansıyacak. Bu oranla birlikte emekliler ve çalışan memurlar, geçtiğimiz 6 ayın enflasyon farkını ayın 15'inde hesaplarında görecek. İşte, yeni memur ve emekli maaş zam oranları ve yansıyacak olan enflasyon farkları hakkında detaylı bilgilerTÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Peki Memur ve Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK emekli zammı ne kadar oldu 2020.. İşte Emekli maaş tablosu
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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.
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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.
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Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.
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Memur ve emeklilinin zam oranı belli oldu... Memura yüzde 5.49 emekliye yüzde 6.49
Memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 5.49, SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları da 6.49 oranında artacak. Böylece en düşük memur aylığı 3 bin 723 liradan 3 bin 927 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığı da 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek. 2020 yılının ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam yapılacaktı. Enflasyon gerçekleşmelerinin açıklanmasıyla 1.49 puan enflasyon farkı eklenecek. Derecesi 1/4 olan bir öğretmenin maaşı 5 bin 298 liraya yükselecek. Polis memurunun maaşı 6 bin 11 liraya çıkacak. En düşük SSK emeklisinin maaşı bin 983 liradan 2 bin 111 liraya, BAğ Kur emeklisinin maaşı da bin 775 liradan bin 890 liraya yükselecek.
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Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak SSKve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6,5 arttı Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.