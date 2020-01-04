Ekonomi Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 10:16 , / 04 Ocak 2020 - 10:22

Memur ve Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK emekli zammı ne kadar oldu 2020.. İşte Emekli maaş tablosu

Emekli ve Memur maaş zammı ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Memurun gözü enflasyon rakamlarında. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacakMemur ve emekli maaşları 2020 yılının ilk günlerinde enflasyon farkları ile hesaplarda olacak. 15 Ocak tarihinde geçtiğimiz 6 ayın enflasyon farkları ile maaş hesaplarına yatırılacak olan yeni emekli ve memur maaşları, meslek dallarına göre değişiklik gösterecek. 3 Ocak Cuma günü saat 10.00 itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yüzde 6,49, memur maaşlarına ise yüzde 5,49 olarak yansıyacak. Bu oranla birlikte emekliler ve çalışan memurlar, geçtiğimiz 6 ayın enflasyon farkını ayın 15'inde hesaplarında görecek. İşte, yeni memur ve emekli maaş zam oranları ve yansıyacak olan enflasyon farkları hakkında detaylı bilgilerTÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Peki Memur ve Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK emekli zammı ne kadar oldu 2020.. İşte Emekli maaş tablosu