Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? Tarih belli oldu!
Memur ve emekli maaş farkları için çalışanların ve emeklilerin araştırması ay ortasına gelinmesi dolayısıyla devam ediyor. Her yıl enflasyon farkı oluşması halinde ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılan memur ve emekli maaş farkları, internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? İşte, memurlar için belirlenen ve emekliler için değişkenlik göstermesi beklenen maaş farkları hakkında bazı bilgiler
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Memur ve emekli maaş farkları, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin internet üzerinden sorguladığı memur ve emekli maaş farkları, maaş hesaplarına yatırılacak. Peki, memur ve emekli maaş farkları hesaplardan ne zaman çekilebilecek? İşte, memur ve emekli maaş farkları hakkında yaşanan son gelişmeler
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memur maaş farkları için tam tarih, aylık maaşların da yattığı 15 Ocak tarihi olacak. Maaş farkları memurlar için 15 Ocak tarihinde hesaplara yatırılırken, emekliler için farklı tarihlerde olabilecek. Peki, emeklilerin maaş farkları ne zaman yatar? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Emeklilerin maaş farkları hakkında bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilerin maaş farkları, memur maaşları gibi maaşların yatırılacağı gün hesaplara geçerse, bu farkların yatırılacağı günler değişkenlik gösterecek. Durum böyle olursa tahsis numarasının önem arz edeceği emekli maaş farkları için tarihler ise şu şekilde olacak;
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4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde, Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda, Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde, Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde, Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde, tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde, Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.
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Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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Emekli sandığından emekli olanlar için maaşlar şu kriterlere göre yatırılmaktadır;
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
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Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
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Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.