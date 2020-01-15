Ekonomi Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 10:11 , / 15 Ocak 2020 - 10:11

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? Tarih belli oldu!

Memur ve emekli maaş farkları için çalışanların ve emeklilerin araştırması ay ortasına gelinmesi dolayısıyla devam ediyor. Her yıl enflasyon farkı oluşması halinde ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılan memur ve emekli maaş farkları, internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? İşte, memurlar için belirlenen ve emekliler için değişkenlik göstermesi beklenen maaş farkları hakkında bazı bilgiler