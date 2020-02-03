Memlekete öyle bir kesin dönüş yaptı ki!

“‘Doğayla, hayvanlarla iç içe olmak istiyorum’ dedim. Bunun hayali için de Altınyayla’ya döndüm ve bu yatırımı yapmış olduk. Zor bir süreçti. İnsanların olaylara yaklaşımı beni biraz zorladı. Bana, ‘Öyle bir mesleği bırakıp buraya nasıl gelirsin?’ dediler. Şu anda işimden çok memnunum. Belki insanlara bunu anlatmak çok zor ama insanın beyninin boş olması özel bir duygu.”