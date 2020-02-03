Memlekete öyle bir kesin dönüş yaptı ki!

Almanya’da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen yüksek tahsilli ve iki yabancı dil bilen Şemsettin Turhan, doğayla ve hayvanlarla iç içe olabilmek için genel müdürlük görevini bırakıp köyünde hayvancılık yapmaya başladı.
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Sivas’ın Altınyayla ilçesinde doğup büyüyen Şemsettin Turhan, büyük hayallerle okulunu bırakıp yaklaşık 20 yıl önce Almanya’ya geldi. Burada üniversiteyi bitirdikten sonra uluslararası bir şirkette çalışmaya başlayan Turhan, daha sonra şirketin Ankara’da bulunan merkezinde görevlendirildi. Yaklaşık 5 yıl sonra da Almanya’ya dönerek eğitimine devam edip master yaptı.
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Ardından ailesiyle birlikte İstanbul’a gidip özel bir lojistik şirketinde yaklaşık 2 yıl genel müdürlük yapan, Almanca ve İngilizce bilen Turhan, doğa ve hayvanlarla iç içe olabilmek için bu görevini bırakarak memleketi Sivas’a döndü. Altınyayla ilçesinde kurduğu büyük bir hayvan çiftliğinde hayvancılık yapmaya başladı.
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Çevresindekilerin, genel müdürlük görevini bırakıp hayvancılık işiyle uğraşmaya başlamasına şaşırdıklarını belirten Şemsettin Turhan, şunları söyledi: “Benim uzun bir serüvenim var. 12 yaşında Altınyayla’da ortaokula başladım. Lise 1’i de Şarkışla’da okudum. O dönemde herkesin hayali olan Almanya sevdası beni de kapladı. Ben de Almanya’ya göç ettim. Zaten babam orada çalışıyordu.”
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“Sonra orada okumaya karar verdim. Buradayken çok kötü bir öğrenciydim. Oraya gidip hayatın gerçeklerini görünce, burada çalıştığımın belki de onlarca katını orada çalıştım. Altınyayla’da sondan üçüncüyken Almanya’da hep ilk 3’e girdim. Almanca bilmediğim için mesleğimi yaptım. Meslekten sonra üniversiteye gittim. O zamanlar Ankara’ya dönüp milletvekili olmak gibi bir hayalim vardı.”
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“Üniversiteyi bitirdim. Oradaki uluslararası bir şirkette işe başladım. Onların da Ankara’da bir iş merkezleri vardı, orada işe başladım. 2004’te buraya görevli döndüm. 5 yıl orada Almanya’dan gönderilmiş olarak çalıştım. İş hayatında bir duraklama oldu ve master yapmaya karar verdim. Bunu yapmak için Münih’e döndüm. Münih’te yaklaşık 1.5 yıl kaldım. Berlin’de masterimi yaptım.”
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“İşe paralel olarak git gel yaptım. Ardından ailece oturduk karar verdik, ‘Biz burada mı devam edeceğiz’ diye. ‘Türkiye’ye dönelim’ dedik. 3 yıl aynı fabrikada çalıştıktan sonra İstanbul’a döndüm. Orada bir şirkette yaklaşık 2 yıl genel müdürlük görevinde bulundum. Biraz doğaya ihtiyacım vardı. Çünkü 16 yaşımdan beri hep fabrika hayatı, endüstriyel hayatta yaşıyordum. Farklı bir şey yapmak istiyorum.”
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“‘Doğayla, hayvanlarla iç içe olmak istiyorum’ dedim. Bunun hayali için de Altınyayla’ya döndüm ve bu yatırımı yapmış olduk. Zor bir süreçti. İnsanların olaylara yaklaşımı beni biraz zorladı. Bana, ‘Öyle bir mesleği bırakıp buraya nasıl gelirsin?’ dediler. Şu anda işimden çok memnunum. Belki insanlara bunu anlatmak çok zor ama insanın beyninin boş olması özel bir duygu.”