Meltem Miraloğlu Amerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi

“Hayat Devam Ediyor” dizisinin çocuk gelini olarak tanınan Meltem Miraloğlu birkaç ay önce Patrick isimli 80 yaşındaki Amerikalı işadamıyla evlenmiş, geçtiğimiz günlerde de evden kaçtığı haberleriyle gündeme gelmişti.
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Hakkındaki iddialara yanıt veren oyuncu, “Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi” dedi.
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Miraloğlu yeni hayatını şu sözlerle anlatmıştı, “Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum”