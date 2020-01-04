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Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 08:00, /

Meltem Miraloğlu Amerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi

Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick ile yaşadığı evden kaçtığı iddiasına cevap verdi.

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“Hayat Devam Ediyor” dizisinin çocuk gelini olarak tanınan Meltem Miraloğlu birkaç ay önce Patrick isimli 80 yaşındaki Amerikalı işadamıyla evlenmiş, geçtiğimiz günlerde de evden kaçtığı haberleriyle gündeme gelmişti.

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Hakkındaki iddialara yanıt veren oyuncu, “Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi” dedi.

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Miraloğlu yeni hayatını şu sözlerle anlatmıştı, “Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum”

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