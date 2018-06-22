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    Haberler >Dünya>Melania Trump'ın ceketi ABD'yi karıştırdı! Açıklama Donald Trump'tan geldi

    Melania Trump'ın ceketi ABD'yi karıştırdı! Açıklama Donald Trump'tan geldi

    ABD'de ülkeye yasa dışı giren göçmen çocuklarının ebeveynlerinden ayrılması tartışmaları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump göçmen çocukların kaldığı bir tesisi ziyaret etti. First Lady'nin ziyaret sırasında giydiği ceket tartışma yarattı.

    Hürriyet Haber
    22.06.2018 - 07:55 | Son Güncelleme:
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    Melania Trumpın ceketi ABDyi karıştırdı Açıklama Donald Trumptan geldiNext

    ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, Teksas'ın McAllen bölgesinde göçmen çocukların kaldığı bir tesise sürpriz ziyarette bulundu.

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