Haberler >Dünya>Melania Trump'ın ceketi ABD'yi karıştırdı! Açıklama Donald Trump'tan geldi
Melania Trump'ın ceketi ABD'yi karıştırdı! Açıklama Donald Trump'tan geldi
ABD'de ülkeye yasa dışı giren göçmen çocuklarının ebeveynlerinden ayrılması tartışmaları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump göçmen çocukların kaldığı bir tesisi ziyaret etti. First Lady'nin ziyaret sırasında giydiği ceket tartışma yarattı.
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