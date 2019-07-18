Her satırı iğrenç! 'Ya senin ya da onların annesi ağlayacak'

ABD'de yargılanan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın cezası belli oldu. El Chapo, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
El Chapo, 10 farklı suçun tümünden suçlu bulunmuştu. Eroin ve kokain dağıtımı yapmaktan, kaçak silah bulundurmak ve kara para aklamaya kadar pek çok suçtan hüküm giyen 61 yaşındaki El Chapo'nun davası kamuoyunun gündemini de uzun süre meşgul etmişti.
Peki Sinaloa Karteli'nin başındaki El Chapo'nun davası ile ilgili bugüne kadar neler öğrenildi?
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